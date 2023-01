La cameretta di Chanel Totti è davvero bellissima, lusso sfrenato e cura di ogni particolare, per la figlia di Ilary e Francesco solo il meglio.

La primogenita (femmina) di Ilary Blasi e Francesco Totti è una star sui social, dopo la separazione dei suoi genitori, gossip di cui ancora si parla lautamente, il suo nome è ancora più ambito sui vari magazine.

Chanel è una ragazza che somiglia tantissimo a mamma Ilary dal punto di vista fisico mentre per quanto riguarda il carattere è giocherellona come il padre Francesco. In questi ultimi tempi la ragazza è stata attaccata da numerosi haters soprattutto per il modo di porsi e per le sembianze (tendenzialmente) perfette che sta assumendo.

Di certo essere la figlia di Ilary e Totti non è cosa facile, ma a quanto pare, escluse le critiche che vi saranno sempre e comunque, se la sta cavando egregiamente. Il tira e molla per il divorzio tra il Pupone e la conduttrice sembra che si sia vagamente appianato una volta restituite le borse, le scarpe ed i Rolex, tra pochi mesi i due sono chiamati in tribunale per la ratifica definitiva che porrà fine alla loro unione e tutti potranno vivere al 100% la vita che hanno già iniziato a condurre.

La cameretta di Chanel è bellissima, incredibile!

La cameretta di Chanel Totti è un luogo di lusso ma molto pratico, possiamo vedere qualche scorcio in alcune fotografie pubblicate dalla ragazza sul suo profilo Instagram. L’arredamento è moderno così come i colori che vanno dal bianco al grigio chiaro con alcuni richiami in avorio.

La stanza è dotata di un enorme armadio dove Chanel può riporre tutti i suoi capi firmati, c’è un letto matrimoniale e delle mensole che sorreggono non solo penne, acqua micellare e svuotatasene ma anche una fantastica borsa della Louis Vuitton.

Da com’è noto, Chanel non è una ragazzina molto ordinata, anzi, in foto vediamo un pò di caos sparso qua e là per la stanza.

Quello che di certo salta all’occhio sono le bottiglie di acqua, questo fa pensare che Chanel ama depurarsi e tenersi in forma a tutte le ore del giorno dal momento che entrambe sono quasi vuote.

Ad ogni modo lo stile in cui vive Chanel è quasi minimal, niente fronzoli e cose varie ma solo tanta praticità adatta per una 17enne.