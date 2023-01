Un uomo è morto e altre tre persone sono rimaste gravemente ferite in un incidente stradale verificatosi nel primo pomeriggio di ieri a Civita Castellana, in provincia di Viterbo.

Di Marco Spartà

22 gennaio 2023

Tragico incidente stradale nel pomeriggio: un morto e tre feriti

Terrificante incidente stradale nel primo pomeriggio di ieri a Civita Castellana, in provincia di Viterbo. Due auto si sono scontrate mentre procedevano su via Nepesina. Ad avere la peggio un uomo che si trovava alla guida di una delle due vetture.

A bordo dell’altro veicolo viaggiavano una donna di 40 anni e due ragazzini, rimasti feriti gravemente e trasportati d’urgenza in ospedale, dove ora si trovano ricoverati. Sul posto, oltre ai soccorritori del 118, sono arrivati i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

Civita Castellana, due auto si scontrano in via Nepesina: morto un 52enne, tre feriti gravi

Un morto e tre feriti gravi. Questo il tremendo bilancio dell’incidente verificatosi intorno alle 15 di ieri, sabato 21 gennaio, a Civita Castellana, centro della provincia di Viterbo. A perdere la vita un uomo di 52 anni.

La vittima, secondo quanto riferiscono alcune testate locali e la redazione di Rai News, stava percorrendo via Nepesina alla guida della sua auto che, per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine, è entrata in collisione con un’altra vettura, su cui viaggiavano una donna di 40 anni e due ragazzini.

In pochi minuti, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e lo staff medico del 118. I pompieri hanno estratto gli occupanti dalle lamiere affidandoli alle cure dei sanitari: nulla da fare per il 52enne. Fatali i traumi riportati nel violentissimo impatto. La donna e i due adolescenti, invece, scrive Rai News, sono rimasti gravemente feriti e trasportati d’urgenza presso gli ospedali di Belcolle, Civita Castellana e il Policlinico Gemelli di Roma a bordo di due eliambulanze fatte atterrare sul luogo del sinistro.

Ad occuparsi dei rilievi di legge i carabinieri e gli agenti della Polizia Locale che ora stanno cercando di ricostruire la dinamica dello scontro.