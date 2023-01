Un operaio di 47 anni ha perso la vita ieri pomeriggio mentre lavorava nel parcheggio di un’azienda di Foggia. Inutile l’intervento dei soccorsi.

Di Marco Spartà

19 gennaio 2023

Incidente in azienda: operaio muore schiacciato da un camion

Continua ad aggravarsi il già pesantissimo bilancio delle vittime sul lavoro in Italia. Ieri pomeriggio, l’ennesima: un operaio di 47 anni ha perso la vita dopo essere rimasto schiacciato da un camion all’interno del piazzale dell’azienda di cui era dipendente a Foggia.

I colleghi, accorgendosi dell’accaduto, hanno chiamato i soccorsi. All’arrivo del personale medico, però, per l’operaio era ormai troppo tardi. Sul terribile incidente hanno avviato le indagini la polizia ed i tecnici dello (Servizio Prevenzione e Sicurezza Negli Ambienti di Lavoro).

Tragedia nel pomeriggio di ieri, mercoledì 18 gennaio, all’interno della C.d. Srl, azienda sita in contrada Posta Conca a Foggia, dove un operaio ha perso la vita.

La vittima, un 47enne residente nel capoluogo di provincia pugliese, sembra stesse effettuando dei lavori di manutenzione su un camion nel parcheggio della ditta. Durante le operazioni, per cause ancora da chiarire, come riferisce la redazione di Leggo, il mezzo pesante lo ha travolto schiacciandolo sotto il suo peso. A lanciare l’allarme alcuni colleghi che hanno subito il numero unico per le emergenze.

L’equipaggio del 118 ed i vigili del fuoco hanno impiegato pochi minuti per raggiungere l’azienda, ma quando l’operaio è stato estratto da sotto il camion non c’è stato nulla da fare: i sanitari hanno potuto solo dichiararne la morte. Fatali le ferite riportate nell’incidente.

Gli accertamenti e le indagini sono affidate agli agenti della Polizia ed i tecnici dello Spesal. Al vaglio, riferisce la redazione di Leggo, la posizione dell’operaio deceduto.

Quello verificatosi ieri pomeriggio è l’ennesimo incidente mortale che si registra nel nostro Paese. Nel 2022, secondo i dati diramati dall’Inail (Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro), sono state 1404 le vittime sul lavoro.