Ucraina, precipita elicottero: 18 morti tra cui il ministro degli interni

Questa mattina a Brovary, nella regione di Kiev (Ucraina), un elicottero è precipitato vicino ad un asilo provocando la morte di diciotto persone e diversi ferite.

Di Marco Spartà

18 gennaio 2023

Elicottero precipita in mattinata: almeno 18 morti e 29 feriti

Tragedia in Ucraina, dove questa mattina un elicottero è precipitato schiantandosi al suolo a Brovary, nella regione di Kiev. Il bilancio è di diciotto vittime, tra cui il ministro degli Interni ucraino Denys Monastyrskyi, il suo vice Yevhen Yenin e il segretario di Stato del Ministero degli affari interni, Yuriy Lubkovich.

Secondo quanto riferiscono le autorità locali, anche alcuni bambini avrebbero perso la vita nell’incidente di questa mattina. Non si conoscono ancora le cause della tragedia, su cui indagheranno le autorità competenti.

Ucraina, elicottero cade vicino asilo nido: 18 vittime, tra cui il ministro degli interni Monastyrskyi

Almeno diciotto morti, tra cui tre bambini, e ventinove feriti. Questo è il bilancio provvisorio dell’incidente verificatosi nella mattinata di oggi, mercoledì 18 gennaio, a Brovary, cittadina nella regione di Kiev, nell’Ucraina centrale. Nella hanno perso la vita anche il ministro degli Interni ucraino Denys Monastyrskyi, di 42 anni, il suo vice Yevhen Yenin ed il segretario di Stato del Ministero degli affari interni, Yuriy Lubkovich.

Secondo le prime informazioni, come riferiscono alcune testate locali e la redazione della Bbc, l’aeromobile, su cui viaggiavano nove delle vittime, sarebbe caduto, per cause ancora da stabilire, nei pressi di un asilo nido. Subito dopo l’impatto, nella struttura scolastica sarebbe divampato un terribile incendio.

Numerosi i mezzi di emergenza intervenuti sul posto. Le squadre specializzate sono tuttora a lavoro, impegnate nelle operazioni di soccorso. Come spiegato dal capo della polizia ucraina Ihor Klymenko, riporta la Bbc, ventinove persone, tra cui alcuni bambini, sono state trasportate e ricoverate in ospedale. Il bilancio, purtroppo, è provvisorio e potrebbe essere destinato a salire nelle prossime ore.

Intervenute anche le autorità locali che ora stanno indagando sull’incidente. Ignote sono, difatti, le cause che hanno fatto precipitare l’elicottero. Non si esclude che alla base vi possano essere la nebbia fitta in zona ed il buio.