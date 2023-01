In un tragico incidente stradale, avvenuto questa mattina sull’autostrada A8 a Legnano (Milano), un uomo di 54 anni è morto. Inutile la disperata corsa in ospedale.

Di Marco Spartà

18 gennaio 2023

Incidente in autostrada: morto un uomo di 54 anni

Un uomo di 54 anni ha perso la vita in un terrificante incidente stradale. Il sinistro è avvenuto questa mattina all’alba sull’autostrada A8 vicino al bivio con l’A9 nel territorio di Legnano, comune in provincia di Milano.

La vettura, condotta dalla vittima, dopo aver sbandato, si è schiantata improvvisamente contro il guardrail. I sanitari, giunti sul posto, hanno trasportato il 54enne d’urgenza in ospedale, dove purtroppo è morto poco dopo. Presenti anche i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

Legnano, si schianta in auto contro il guardrail dell’A8: perde la vita un 54enne

Ennesima tragedia sulle strade. Intorno alle 5 di questa mattina, mercoledì 18 gennaio, un uomo è morto in un incidente avvenuto lungo l’autostrada A8 a Legnano, in provincia di Milano. Si tratta di un 54enne, di cui non è stata resa nota l’identità.

La vittima stava percorrendo l’autostrada alla guida della sua auto quando, riporta la redazione di Milano Today, ha perso il controllo del veicolo che, dopo aver sbandato, si è schiantato contro il guardrail, nei pressi del bivio con l’A9. Un urto violentissimo.

In pochi minuti, i vigili del fuoco e gli operatori sanitari del 118 si sono precipitati sul posto. L’equipe medica ha trovato l’automobilista ancora in vita e, dopo le prime manovre di rianimazione, lo ha caricato in ambulanza per il trasporto d’urgenza presso l’ospedale di Legnano. Purtroppo, però, i medici non sono riusciti a tenerlo in vita: il 54enne, scrivono i colleghi di Milano Today, è deceduto poco dopo a causa delle lesioni riportate.

Agli agenti della Polizia Stradale di Novate, giunti sul posto per i rilievi di legge, il compito di determinare la dinamica del sinistro. Non è chiaro quali siano le cause che hanno fatto perdere il controllo della vettura alla vittima.