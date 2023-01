Un morto ed un ferito, questo il bilancio del terribile incidente stradale avvenuto questa mattina a Fonzaso, in provincia di Belluno. Sul posto i soccorsi ed i carabinieri.

Di Marco Spartà

18 gennaio 2023

Tragico scontro in galleria: un morto e un ferito

Incidente mortale nella mattinata di oggi a Fonzaso, in provincia di Belluno. Due auto si sono scontrate frontale all’interno di una galleria lungo la strada statale 50. Ad avere la peggio uno dei conducenti delle vetture, un uomo di 71 anni.

Intervenuti sul posto diversi mezzi dei vigili del fuoco e del personale medico del 118. Per il 71enne non c’è stato nulla da fare, mentre l’altro conducente, un ragazzo, è rimasto ferito non gravemente e trasportato in ospedale. A condurre i rilievi di legge i carabinieri che dovranno chiarire l’accaduto.

Fonzaso, due auto si scontrano all’interno della galleria: morto un uomo di 71 anni, un ferito

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Un uomo di 71 anni, di cui non si conoscono le generalità, è rimasto vittima di un incidente stradale a Fonzaso, comune in provincia di Belluno.

Secondo le prime ricostruzioni, riferisce la redazione de Il Corriere delle Alpi, il 71enne era alla guida della sua Ford Focus che, per cause ancora da chiarire, si è scontrata frontalmente con un’altra vettura, una Nissan Qashqai condotta da un giovane. Lo schianto all’interno della galleria di Pedesalto lungo la statale 50.

La centrale operativa ha inviato alcune ambulanze del Suem 118, giunte sul posto insieme alle squadre dei vigili del fuoco. I pompieri hanno estratto i conducenti dalle lamiere affidandoli ai sanitari che non hanno potuto far nulla per il 71enne: troppo gravi le lesioni riportate. Il ragazzo, invece, scrivono i colleghi de Il Corriere delle Alpi, è rimasto ferito non gravemente e trasportato presso l’ospedale di Feltre, dove si trova ricoverato.

I carabinieri hanno provveduto ai rilievi di legge ed ora dovranno stabilire come le due auto siano entrate in collisione. Il tratto è rimasto chiuso al traffico per alcune ore prima di essere riaperta.