Di Marco Spartà

17 gennaio 2023

Terribile scoperta questa mattina a Roma, dove un senzatetto è stato trovato privo di vita nei pressi di Porta Maggiore. Scattato l’allarme, sono intervenuti i sanitari del 118 a cui non è rimasto altro che appurare la morte del clochard.

Gli agenti della Polizia di Stato sono ora a lavoro per comprendere le cause del decesso ed identificare la vittima. Non si esclude che possa essere stabilito l’esame autoptico sulla salma su disposizione dell’autorità giudiziaria. Si ipotizza possa trattarsi di una morte per cause naturali.

Intorno alle 7 di questa mattina, martedì 17 gennaio, un clochard è stato trovato morto a Roma. Il dramma in piazza di Porta Maggiore, vicino all’area adibita alla sosta dei taxi.

A far scattare l’allarme sarebbe stato un passante che, scrive Roma Today, dopo aver notato il corpo esanime riverso al suolo, ha chiamato il numero unico per le emergenze segnalando l’accaduto. La centrale operativa ha inviato sul posto un equipaggio del 118. I sanitari, giunti in piazza di Porta Maggiore, dopo svariati tentativi di rianimazione, hanno potuto solo dichiarare la morte del senzatetto.

Insieme all’equipe medica, sono arrivati gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Esquilino a cui ora sono affidate le indagini per determinare le cause del decesso e risalire all’identità dell’uomo. Dai primi riscontri del medico legale, riferiscono i colleghi di Roma Today, sul cadavere non sarebbero stati trovati evidenti segni di violenza: l’ipotesi più accreditata è quella di una morte naturale, forse sopraggiunta per il freddo considerate le basse temperature della scorsa notte.

La salma si trova ora a disposizione dell’autorità giudiziaria che nelle prossime ore potrebbe decidere di stabilire l’esame autoptico che potrebbe far chiarezza sul drammatico episodio.