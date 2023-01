Un giovane di 26 anni è morto nella mattinata di ieri in seguito ad un incidente stradale avvenuto nei pressi di una rotonda a Castelfranco di sotto, in provincia di Pisa.

17 gennaio 2023

Incidente in scooter nei pressi di una rotatoria: ragazzo perde la vita

L’ennesima giovane vita spezzata in un tragico incidente. È accaduto ieri mattina a Castelfranco di sotto, in provincia di Pisa, dove un ragazzo di soli 26 anni ha perso la vita dopo essere caduto sull’asfalto dopo aver perso il controllo dello scooter su cui viaggiava, poi finito contro un camion.

L’impatto non gli ha lasciato scampo: i sanitari hanno potuto solo dichiarare la morte che sarebbe sopraggiunta sul colpo. Ad effettuare i rilievi di legge che dovranno chiarire la dinamica del sinistro sono stati i carabinieri.

Castelfranco di sotto, cade dallo scooter mentre va a lavoro: Mussa muore a soli 26 anni

Mussa Koulibaly, 26enne di origini senegalesi ma residente da tempo a Santa Croce sull’Arno, in provincia di Pisa, è la vittima del terrificante incidente avvenuto ieri mattina, lunedì 16 gennaio, a Castelfranco di sotto.

Il giovane si stava recando in scooter a lavoro presso una ditta di trasporti. Giunto in viale dell’Industria, all’altezza di una rotatoria, riferisce La Nazione, ha perso il controllo del mezzo a due ruote ed è finito rovinosamente sull’asfalto. Poi lo scooter ha proseguito la corsa terminando contro un furgone. Il conducente del mezzo ha subito prestato soccorso al 26enne ed ha lanciato l’allarme.

Ai soccorritori sono bastati pochi minuti per raggiungere il luogo dell’incidente. Per Mussa, però, era troppo tardi: l’equipe medica del 118 ha potuto solo dichiarare la morte, sopraggiunta sul colpo dopo l’impatto al suolo. La vittima, scrivono i colleghi de La Nazione, avrebbe battuto la testa sull’asfalto senza la protezione del casco, volato via pochi istanti prima.

Sul posto anche gli agenti della Polizia Municipale ed i carabinieri. I militari dell’Arma hanno svolto tutti gli accertamenti ed i rilievi che dovranno stabilire la dinamica dei fatti. Sequestrati sia lo scooter sia il furgone per gli accertamenti.