Di Marco Spartà

19 gennaio 2023

Un vero e proprio dramma quello consumatosi ieri mattina a Mortara, in provincia di Pavia. Un uomo di 64 anni è stato trovato senza vita all’interno della sua auto, dove viveva da mesi dopo essere stato sfrattato dalla sua abitazione.

A trovare il corpo sarebbe stato un passante che ha provato a svegliare l’uomo, il quale, però, non dava segni di vita. Immediata, dunque, la chiamata al numero unico per le emergenze. I sanitari al loro arrivo hanno potuto solo appurare il decesso del 64enne.

Mortara, uomo di 64 anni trovato morto in auto: viveva nella vettura da mesi dopo lo sfratto

Nella mattinata di ieri, mercoledì 18 gennaio, un uomo è stato trovato morto in un’auto ferma in un parcheggio di Mortara, comune in provincia di Pavia, in via Lomellina. Si tratta di un 64enne residente a Borgolavezzaro (Novara).

L’allarme è scattato quando, scrivono alcune testate locali e la redazione di Novara Today, un passante ha notato il corpo del 64enne riverso all’interno del veicolo, una Opel Corsa, avvolto da una coperta. L’uomo ha provato a svegliarlo, ma non ottenendo risultati, ha chiamato i soccorsi.

Intervenuti nell’immediato gli operatori sanitari del 118 e dei vigili del fuoco. L’equipe medica ha avviato le manovre salvavita, ma dopo svariati tentativi, si è dovuta arrendere dichiarando la morte dell’uomo che pare fosse sopraggiunta nelle ore precedenti al ritrovamento.

Nel frattempo sono accorsi anche i carabinieri che hanno provveduto agli accertamenti sul caso per stabilire le cause del decesso. Si ipotizza che l’uomo possa essere morto per cause naturali, forse per il freddo. Da quanto appurato, riporta Novara Today, sembra che il 64enne vivesse all’interno dell’auto dopo essere stato sfrattato dalla sua abitazione nei mesi scorsi, quando era scomparsa la compagna.