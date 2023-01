Un uomo di 50 anni è morto ed altri quattro sono rimasti feriti in un incidente avvenuto ieri pomeriggio sull’autostrada A1 ad Orvieto, in provincia di Terni.

Di Marco Spartà

19 gennaio 2023

Drammatico incidente in autostrada: un morto e sei feriti

Un furgone si è ribaltato provocando la morte di un uomo di 50 anni ed il ferimento di altre quattro persone, due delle quali in condizioni gravi. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri lungo l’autostrada A1 nei pressi del casello di Orvieto, in provincia di Terni.

Il mezzo, a bordo del quale viaggiavano sei operai che si stavano recando a lavoro, ha sbandato e, dopo aver invaso la corsia opposta, si è capovolto. Nulla da fare per uno dei passeggeri, altri quattro sono stati trasportati in ospedale, mentre uno non ha riportato conseguenze.

Orvieto, furgone con sei operai a bordo si ribalta in autostrada: un morto e quattro feriti

Un morto e quattro feriti, di cui due in gravi in condizioni. Questo il terrificante bilancio dell’incidente stradale verificatosi ieri lungo l’autostrada A1 nelle vicinanze del bivio di Orvieto, centro della provincia di Terni. La vittima è un operaio di 50 anni residente a Caserta.

L’uomo viaggiava, insieme ad altri cinque colleghi, a bordo di un furgone per recarsi a lavoro. Secondo quanto riporta la redazione de Il Corriere della Sera, per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine, il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo che, dopo essere finito nella corsia opposta, si è ribaltato.

Dopo il sinistro, i vigili del fuoco e diversi mezzi del 118 hanno raggiunto il luogo della tragedia. I soccorritori non hanno potuto far nulla per il 50enne, deceduto per i gravi traumi riportati nell’incidente. Quatto degli occupanti sono rimasti feriti e trasportati in ospedale, dove ora si trovano ricoverati. Due di loro verserebbero in condizioni gravi, ma non in pericolo di vita. Il sesto, invece, scrive Il Corriere della Sera, sarebbe rimasto illeso.

Gli agenti della Polizia Stradale hanno condotto i rilievi di legge per stabilire la dinamica dell’incidente. Le forze dell’ordine hanno chiuso il tratto interessato: inevitabili i disagi sulla circolazione con lunghe code.