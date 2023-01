Nel pomeriggio di ieri a Roma, una donna di 83 anni e la figlia 54enne sono state trovate morte nella loro abitazione. Indagini della Polizia in corso.

Di Marco Spartà

20 gennaio 2023

Madre e figlia morte in casa: disposta l’autopsia

Morte in casa da diversi giorni senza che nessuno si accorgesse di nulla. È accaduto nel pomeriggio di ieri a Roma, in un appartamento in zona Trionfale dove una donna di 83 anni e la figlia di 54 sono state trovate senza vita.

A chiamare i soccorsi sarebbero stati i vicini, insospettiti dal cattivo odore che proveniva dall’abitazione. Quando le forze dell’ordine ed i soccorritori sono giunti sul posto hanno fatto la raccapricciante scoperta: i due cadaveri ormai in avanzato stato di decomposizione. In corso le indagini per determinare le cause del decesso.

Roma, madre e figlia trovate morte in casa: il decesso risalirebbe a diverso tempo prima

Tragedia a Roma, dove ieri pomeriggio, giovedì 19 gennaio, una donna di 83 anni e la figlia di 54 sono state trovate senza vita all’interno della loro abitazione, un appartamento in un condominio sito in zona Trionfale.

L’allarme sarebbe partito quando alcuni vicini di casa avrebbero chiamato il numero unico per le emergenze preoccupati dal fortissimo odore che proveniva dalla casa delle due donne. A quel punto, riporta la redazione de Il Messaggero, sono arrivati sul posto i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia di Stato della Capitale che, aperta la porta, hanno fatto la terrificante scoperta: i cadaveri ormai in avanzato stato di decomposizione di mamma e figlia, rinvenuti in due stanze diverse.

Presso l’appartamento sono arrivati anche gli uomini della Scientifica ed il medico legale per tutti gli accertamenti del caso. Da quanto appurato, riferisce Il Messaggero, sembra che l’anziana fosse deceduta da diverse settimane, forse un mese, mentre la figlia da qualche giorno, ma non è ancora chiaro per quali cause. A stabilirlo sarà l’esame autoptico, già disposto dall’autorità giudiziaria sulle salme, traferite presso l’istituto di Medicina legale del policlinico Gemelli.

La Polizia non avrebbe trovato segni di effrazione nell’appartamento, dove sarebbero stati rinvenuti degli abiti maschili che potrebbero appartenere ad un parente o qualcuno che abbia vissuto lì, non ancora rintracciato.