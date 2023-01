Giovane donna trovata morta nell’androne di un palazzo: è giallo sulle cause

Una giovane donna, non ancora identificata dalle forze dell’ordine, è stata trovata riversa al suolo ormai priva di vita in un palazzo nel quartiere Monteverde di Roma.

19 gennaio 2023

Donna trovata morta in un palazzo: indaga la Polizia di Stato

Roma, macabra scoperta in un palazzo: giovane donna trovata morta con una ferita alla testa

Riversa nell’androne di un palazzo con una vistosa ferita alla testa. Così è stata trovata morta una donna nella tarda mattinata di oggi, giovedì 19 gennaio, a Roma.

L’allarme, riferiscono alcune fonti locali e la redazione di Fanpage, è scattato intorno alle 12:30 quando un uomo ha segnalato la presenza del corpo in un edificio, in via Edoardo Jenner, nel quartiere Monteverde. Presso lo stabile si sono precipitati i soccorsi, che hanno potuto solo constatare il decesso della donna, e gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Monteverde.

Ora gli agenti hanno avviato le indagini che dovranno determinare come la donna, non ancora identificata, sia deceduta. Da quanto appurato al momento, riferiscono i colleghi di Fanpage, sul corpo sarebbe stata rinvenuta una ferita alla testa e sembra possa trattarsi di una giovane donna di un’età compresa tra i 30 e i 40 anni.

La Polizia avrebbe già ascoltato alcune persone vicine alla donna ed ha sequestrato un marsupio, trovato vicino al corpo, dentro cui sarebbero stati rinvenuti solo alcuni effetti personali e le chiavi della sua abitazione. Al momento gli investigatori non escluderebbero alcuna ipotesi sulla vicenda, tra cui anche quella di un gesto estremo.