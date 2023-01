Un tragico incidente stradale, avvenuto ieri a Sammichele di Bari (Bari), è costato la vita ad un allevatore di 57 anni. Inutile la corsa in ospedale per il 57enne.

Di Marco Spartà

20 gennaio 2023

Incidente mortale nel pomeriggio: vittima un allevatore

Nel pomeriggio di ieri a Sammichele di Bari (Bari), un uomo di 57 anni è rimasto vittima di un drammatico incidente stradale. La motocicletta condotta dal 57enne si è scontrata improvvisamente con una betoniera.

I soccorsi del 118 hanno prestato le prime cure al centauro che è stato poi trasportato in ospedale, dove è deceduto poco dopo: fatali le lesioni riportate nel sinistro. I rilievi e le indagini sono stati affidati alla Polizia Locale e ai carabinieri, accorsi sul posto.

Sammichele di Bari, terribile scontro tra betoniera e moto: allevatore di 57 anni perde la vita

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Un allevatore e coltivatore biologico di 57 anni è morto ieri pomeriggio, giovedì 19 gennaio, in un incidente verificatosi tra via Fleming e Dino Bianco a Sammichele di Bari, in provincia di Bari.

Il 57enne, di cui non si conoscono le generalità, secondo quanto scrivono alcune testate locali e la redazione di Repubblica, viaggiava alla guida di una moto che, per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine, è entrata in collisione con una betoniera. Un impatto molto violento.

Dopo la segnalazione, sul luogo dell’incidente è arrivato un equipaggio del 118. I sanitari, dopo le prime manovre salvavita, hanno caricato il motociclista sull’ambulanza e lo hanno trasportato d’urgenza all’ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti. Purtroppo, qui i medici non hanno potuto far nulla per tenerlo in vita: poco dopo il ricovero, il 57enne è deceduto.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale ed i carabinieri della stazione locale. Le forze dell’ordine hanno provveduto agli accertamenti che dovranno ora chiarire come i due mezzi si siano scontrati. I due veicoli, riferisce Repubblica, sono stati posti sotto sequestro.

La comunità locale è rimasta sconvolta dalla tragica notizia della morte dell’allevatore, molto conosciuto in zona. Tanti i messaggi di cordoglio per la famiglia.