Arianna Rapaccioni Mihajlovic sorride mentre si scatta un selfie, in milioni commentano e sono felici di vedere un pò di serenità sul suo volto.

E’ passato un mese dalla morte di Sinisa Mihajlovic, il giocatore ha lasciato la sua famiglia, i suoi affetti, i suoi amici e tifosi il 16 dicembre 2022 dopo aver combattuto per 4 lunghi anni contro una leucemia che non gli ha dato scampo.

La sofferenza è stata tanta soprattutto per gli amici di sempre nel momento in cui anche Gianluca Vialli, malato di tumore al pancreas, si è spento il 6 gennaio 2023. Entrambi i campioni hanno giocato e purtroppo perso la loro partita più importante nonostante tutte le strategie messe in campo per arrivare alla vittoria.

Sinisa e Gianluca hanno scoperto nel giro di un anno di essere entrambi malati, non si sono abbandonati ed hanno proseguito insieme fino alla morte come due condottieri sprezzanti del pericolo ma felici di aver vissuto anche se poco, Sinisa aveva 53 anni mentre Vialli 58.

Il potere creativo che mette ordine nell’animo

“Strano come il potere creativo metta immediatamente in ordine l’intero universo”, commenta così la moglie di Sinisa uno scatto che la ritrae mentre sorride allo specchio. Finalmente dopo tanto dolore un barlume di serenità spunta sul suo volto, vestita di nero ma con un pizzico di viola, tranquillizza i tifosi che tanto hanno amato Sinisa durante le sue gesta eroiche in campo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Arianna Rapaccioni Mihajlovic (@ariannamihajlovic)

Arianna e Sinisa si sono tanto amati a tal punto da sposarsi due volte, hanno messo al mondo 6 figli ed erano nonni di una bellissima bambina. Nonostante la malattia il campione ha continuato a bearsi di quello che la vita gli aveva dato, tanto amore, tanto successo ma soprattutto tanta forza d’animo che gli ha permesso di combattere fino allo stremo delle forze.

In milioni commentano lo scatto di Arianna che stanca ma serena mostra il volto di chi sa che ha fatto tutto il possibile per far capire al suo amato che lui era l’unico e resterà tale fin quando un giorno le loro anime si ricongiungeranno per sempre nell’eternità.