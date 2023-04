Berlusconi, come sta l’ex Premier: “ ha passato la notte così”

Silvio Berlusconi è ancora ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele, ecco quali sono le sue condizioni di salute.

Le condizioni di salute dell’ex premier Silvio Berlusconi sono stazionarie, dopo un primo spavento iniziale, la situazione sembra essere sotto controllo. Lo scorso 30 marzo Berlusconi venne dimesso dall’ospedale San Raffaele dov’era stato ricoverato per alcuni accertamenti, nei primi giorni di aprile, un nuovo malore ha insospettito i medici che hanno predisposto un nuovo ricovero per l’ex premier.

Berlusconi è arrivato al San Raffaele in evidente difficoltà respiratoria, per questo motivo è stato trasferito nel reparto di rianimazione. Da quanto si apprende, l’ex premier sta rispondendo bene alle cure e la situazione sembra essere tornata alla normalità. Berlusconi è costantemente monitorato dai figli ed anche dalla fidanzata Marta Fascina.

Come sta Berlusconi, ecco come ha passato la notte

Berlusconi ha trascorso la notte serenamente, i medici non si sbilanciano ma sono fiduciosi in una ripresa totale da parte dell’ex premier. Nel frattempo il leader di Forza Italia sta ricevendo sostegno da parte di molti amici che costantemente lo telefonano e gli danno forza, anche i sostenitori del partito sono vicini al patron di Mediaset, centinaia sono i messaggi di pronta guarigione che si leggono sui social.

Ad ogni modo Berlusconi è costantemente seguito da un team di esperti che stanno facendo di tutto per stabilizzarlo e far si che ritorni a casa quanto prima. Sarà una Pasqua diversa per il Cavaliere che attende le tanto amate dimissioni, a casa c’è tanto da fare, soprattutto in ambito politico dove il nuovo assetto ha cambiato per certi versi le sorti del partito.