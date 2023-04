Ieri notte a Vitigliano di Santa Cesarea Terme (Lecce), un’auto è uscita di strada schiantandosi contro un albero: morto il conducente, ferito gravemente il nipote.

09 aprile 2023

Tremendo incidente stradale: un morto e un ferito

Un morto ed un ferito in gravi condizioni, questo il bilancio del terribile incidente stradale verificatosi la scorsa notte lungo la provinciale 363 a Vitigliano di Santa Cesarea Terme, in provincia di Lecce.

A perdere la vita un uomo di 50 anni che viaggiava, insieme al nipote 16enne, a bordo di una vettura, finita fuori strada schiantandosi contro un albero. Nulla da fare per il 50enne all’arrivo dei soccorsi del 118, mentre l’adolescente è stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove ora si trova ricoverato. Intervenuti anche i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

Gravissimo incidente stradale ieri notte, tra sabato 8 e domenica 9 aprile, lungo la provinciale 363 nel territorio di Vitigliano, frazione del comune di Santa Cesarea Terme, in provincia di Lecce. Nel sinistro è morto Pasquale Guida, 50enne residente in paese.

Stando alle prime informazioni, come riferisce la redazione di Lecce Prima, la vittima stava tornando a casa a bordo di una Bmw 118, su cui viaggiava anche il nipote, un giovane di 16 anni. Durante il tragitto, per cause ancora da determinare, Guida avrebbe perso il controllo della vettura che è uscita di strada terminando la corsa contro un albero fuori dalla carreggiata.

Un vigilante, accortosi dell’accaduto, ha prestato i primi soccorsi ed ha lanciato l’allarme. Tempestivo l’intervento del personale medico del 118 e dei vigili del fuoco. I pompieri hanno estratto dalle lamiere gli occupanti affidandoli ai sanitari. Per il 50enne, purtroppo, era ormai troppo tardi: è stato possibile solo dichiararne la morte. Il nipote, invece, rimasto gravemente ferito, è stato trasferito d’urgenza presso l’ospedale di Tricase.

Ad effettuare i rilievi di legge gli agenti della Polizia Stradale che stanno cercando di chiarire la dinamica del sinistro mortale. Secondo una prima ricostruzione, scrive Lecce Prima, il 50enne potrebbe aver perso il controllo della Bmw a causa dell’asfalto bagnato per via della grandine.