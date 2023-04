Un ragazzo di circa 25 anni è morto ieri notte a Milano dopo essere stato accoltellato in strada: inutile la corsa in ospedale. Sul caso sono in corso le indagini.

Di Marco Spartà

09 aprile 2023

Ragazzo trovato in fin di vita in strada muore in ospedale: indagini in corso

Orrore durante la notte di Pasqua a Milano: un ragazzo di circa 25 anni è deceduto in ospedale, dove era stato trasportato dopo essere stato ritrovato in strada agonizzante da alcuni passanti che hanno dato l’allarme.

Secondo i primi accertamenti, il 25enne sarebbe stato ferito con un’arma da taglio. I carabinieri del capoluogo lombardo stanno ora indagando per rintracciare il presunto responsabili che si sarebbe dato alla fuga dopo l’aggressione.

Milano, accoltellato in strada: ragazzo di circa 25 anni muore in ospedale

La scorsa notte, tra sabato 8 e domenica 9 aprile, un ragazzo è stato trovato in fin di vita riverso al suolo in via Saponaro a Milano. Il giovane non è stato ancora identificato, ma parre si tratti di un 25enne, forse di origini nordafricane.

A chiamare il numero unico per le emergenze, scrivono i colleghi dell’Agi, sono stati alcuni passanti che hanno notato il ragazzo a terra. Immediatamente è stato inviato sul posto un equipaggio del 118. I sanitari hanno soccorso il 25enne, trovato con una vistosa ferita alla schiena e lo hanno trasportato d’urgenza presso l’ospedale Humanitas di Rozzano, dove è stato prima sottoposto ad un delicato intervento chirurgico e successivamente trasferito presso il reparto di terapia intensiva. Purtroppo, nulla è stato possibile per salvargli la vita: poco dopo, il suo cuore ha smesso di battere per sempre.

Sul luogo del tragico ritrovamento sono intervenuti anche i carabinieri del capoluogo lombardo che hanno subito avviato le indagini. Da quanto appurato, il giovane sarebbe stato accoltellato alla schiena in strada. Un’aggressione che non gli ha lasciato scampo.

Gli investigatori stanno ora cercando di risalire all’identità della vittima, trovata sprovvista dei documenti, e capire chi possa averla aggredita. In tal senso, scrive l’Agi, sono stati acquisiti i filmati delle telecamere di sorveglianza della zona che potrebbero aver ripreso la scena. Da stabilire anche il movente.