Ieri sera ad Oppeano, in provincia di Verona, un ragazzo di 15 anni è morto in un incidente stradale: il giovane era alla guida di un monopattino scontratosi con una vettura.

Di Marco Spartà

09 aprile 2023

Tragedia sulle strade: 15enne perde la vita in un incidente

Drammatico incidente nella serata di ieri a Oppeano, in provincia di Verona. Un ragazzo di 15 anni ha perso la vita dopo che il monopattino su cui viaggiava è entrato in collisione con una vettura, condotta da un giovane.

Dopo il tremendo impatto, il 16enne è finito in un campo a bordo strada. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno provato a rianimare l’adolescente, ma non è stato possibile far nulla per salvarlo. Alle forze dell’ordine il compito di ricostruire la dinamica dello scontro.

Oppeano, scontro tra monopattino e auto: Samuele perde la vita a soli 15 anni

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Aveva solo 15 anni Samuele Brognara, il ragazzo che ieri sera, sabato 8 aprile, è rimasto vittima di un incidente ad Oppeano, in provincia di Verona.

Il ragazzo, residente a Zevio, viaggiava a bordo di un monopattino lungo via Isolo quando, per cause ancora da chiarire, come riferisce L’Arena, è stato centrato da una Peugeot, condotta da un giovane, che viaggiava nello stesso senso di marcia. Un urto che ha fatto sbalzare dal monopattino il 15enne finito prima contro il parabrezza dell’utilitaria e successivamente a bordo strada in un terreno adiacente alla carreggiata.

Lanciato l’allarme, sul luogo del sinistro è intervenuto lo staff medico del 118 che ha avviato le manovre salvavita, ma per la vittima è stato tutto inutile: alla fine si è dovuto arrendere dichiarandone la morte. Fatali le lesioni riportate.

Come da prassi, sono arrivati anche i carabinieri che hanno identificato il giovane e effettuato i rilievi di legge per stabilire la dinamica e le cause dell’incidente, ancora del tutto da chiarire.

Sconvolta l’intera comunità locale per la morte di Samuele che, riferiscono i colleghi de L’Arena, avrebbe compiuto 16 anni tra pochi giorni: giovedì 13 aprile. Tanti i messaggi di cordoglio per la famiglia.