Un uomo di 54 anni è stato trovato senza vita nella sua abitazione di Borgo san Giovanni, a Chioggia (Venezia). A fare la tragica scoperta il fratello.

Di Marco Spartà

09 aprile 2023

Un altro dramma della solitudine sconvolge la comunità di Chioggia, in provincia di Venezia. Nella mattinata di giovedì, un uomo di 54 anni è stato trovato privo di vita all’interno del suo appartamento di Borgo san Giovanni.

La segnalazione è partita quando alcuni colleghi, non vedendo il 54enne presentarsi a lavoro, hanno deciso di contattare i fratelli. Uno di questi, a quel punto, si è recato presso l’abitazione dell’uomo facendo la tragica scoperta. Si tratterebbe di un decesso per cause naturali.

Chioggia, ennesimo dramma della solitudine: 54enne trovato morto in casa

Alessandro Nordio, 54enne dipendente di una cooperativa sociale, è stato trovato morto nella tarda mattinata di giovedì 6 aprile in casa, un appartamento sito a Borgo san Giovanni, a Chioggia (Venezia).

Tutto è partito, scrivono alcune testate locali e la redazione de Il Gazzettino, quando i colleghi della cooperativa giovedì mattina non hanno visto arrivare Alessandro a lavoro ed hanno deciso di mettersi in contatto con i suoi due fratelli. Uno di quest’ultimi, non ricevendo risposte al telefono da parte del 54enne, si è precipitato presso la sua abitazione, dove viveva solo ormai da tempo. Qui la drammatica scoperta: il corpo esanime dell’uomo.

Immediata la chiamata ai soccorsi che si sono precipitati sul posto, ma per Alessandro era ormai troppo tardi: ai sanitari del 118 non è rimasto altro che dichiararne la morte. A stroncarlo, secondo quanto accertato, come appreso dai colleghi de Il Gazzettino, sarebbe stato un improvviso malore che lo ha colto nelle ore precedenti al ritrovamento, probabilmente nella notte tra mercoledì e giovedì.

Purtroppo solo nell’ultimo mese a Chioggia si tratta della quinta tragedia simile: la prima il 5 marzo scorso, mentre l’ultima solo qualche ora prima, nella serata di mercoledì 5 aprile, quando un uomo di 62 anni era stato trovato morto in casa a Sottomarina di Chioggia.