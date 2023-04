All’alba di questa mattina a Reggio Calabria, un uomo di 39 anni ha perso la vita dopo che l’auto su cui si trovava insieme ad un amico si è ribaltata improvvisamente.

Di Marco Spartà

09 aprile 2023

Dramma all’alba: 39enne perde la vita in un incidente

Ennesimo incidente mortale sulle strade italiane, una scia di sangue che si allunga ancora. La tragedia si è consumata proprio questa mattina a Reggio Calabria, dove un uomo di 39 anni è morto dopo che la sua auto si è ribaltata.

A nulla sono serviti i tentativi di rianimazione del personale medico del 118, giunto sul posto. Il 39enne era ormai senza vita al loro arrivo. Rimasta illesa l’altra persona che viaggiava a bordo della vettura. Ora si stanno cercando di chiarire le cause che hanno provocato l’incidente.

Reggio Calabria, Mini Cooper si ribalta: morto un uomo di 39 anni

Alle prime luci dell’alba di questa mattina, domenica 9 aprile, un uomo è morto in un incidente a Reggio Calabria. La vittima è Francesco Scappatura, 39enne residente nel capoluogo di provincia calabrese.

Dalle primissime informazioni, riportate dalla stampa locale tra cui Reggio Today, il 39enne stava percorrendo via Eremo Condera a bordo di un’auto, una Mini Cooper su cui pare viaggiasse un’altra persona, un amico della vittima. Per cause ancora in fase di accertamento, la vettura ha prima sbandato e successivamente si è ribaltata lungo la carreggiata.

Intervenuti sul luogo della tragedia i vigili del fuoco ed un equipaggio del 118. I soccorritori hanno estratto dall’abitacolo i due occupanti della vettura: per Francesco non c’è stato nulla da fare, si è potuto solo dichiarare la morte. Non avrebbe riportato conseguenze l’amico che, scrive Reggio Today, rimasto illeso.

Gli agenti della Polizia Locale hanno effettuato i rilievi di legge e a loro è stato affidato il compito di stabilire cosa abbia fatto perdere il controllo al conducente della vettura, poi ribaltatasi.

La terribile notizia si è rapidamente diffusa nel capoluogo di provincia calabrese e nelle ultime ore sono stati tantissimi i messaggi di cordoglio ed in ricordo di Francesco apparsi sui social network.