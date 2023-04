Terribile scontro frontale domenica sera sulla provinciale 456 tra Nizza e Costigliole, in provincia di Asti: il bilancio è di quattro vittime.

Di Marco Spartà

11 aprile 2023

Frontale nella serata di Pasqua: quattro morti

Quattro giovani, di età compresa tra i 23 ed i 36 anni, hanno perso la vita in un terrificante incidente stradale avvenuto nella sera di Pasqua sulla provinciale 456 tra Nizza e Costigliole, entrambi comuni della provincia di Asti.

I quattro erano viaggiavano a bordo di due vetture che, per cause ancora da chiarire, si sono scontrate frontalmente. Un impatto devastante che ha distrutto completamente le due auto. Nulla da fare all’arrivo dei soccorsi per le vittime, decedute tutte sul colpo. Sul posto anche i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

Asti, scontro frontale tra due auto lungo la Sp 456: morti sul colpo quattro ragazzi

Sono Zlato Stoilovski (33 anni), Andrei Kit Anovski (31 anni), Vlako Iliev (36 anni), di nazionalità macedone, e Ayoub Chennouf Ech (23 anni), di nazionalità marocchina, le quattro vittime dell’incidente verificatosi nella serata di Pasqua, domenica 9 aprile, sulla provinciale 456 nel tratto compreso tra Nizza e Costigliole (Asti).

Secondo una prima ricostruzione della tragedia, riportata dalla redazione di Today, i tre connazionali macedoni viaggiavano a bordo di una Bmw che, per cause ancora in fase di accertamento, ha impattato frontalmente contro la Volkswagen Sharan, condotta dal 23enne, che procedeva in direzione opposta. L’urto è stato molto violento ed i due veicoli sono andati completamente distrutti.

In pochi minuti sul posto sono arrivati diversi mezzi di soccorso del 118 e dei vigili del fuoco. I pompieri hanno estratto dalle lamiere i quattro giovani affidandoli ai sanitari, ma non c’è stato nulla da fare: le vittime sarebbero, riferiscono i colleghi di Today, decedute tutte sul colpo.

Intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale che hanno condotto i rilievi di legge per stabilire la dinamica dello scontro e chiarire quale delle due auto possa aver invaso la corsia opposta di marcia prima del tragico frontale. I pompieri si sono poi occupati di rimettere in sicurezza la carreggiata.