Nella mattinata di oggi a Portogruaro, in provincia di Venezia, un uomo è stato travolto e ucciso da un treno: inutili tuti i tentativi di soccorso.

Di Marco Spartà

11 aprile 2023

Dramma sui binari: uomo muore travolto da un treno

Un uomo ha perso la vita nella mattinata di oggi dopo essere stato travolto da un treno in corsa lungo la linea ferroviaria tra Venezia e Trieste all’altezza di Portogruaro, comune della provincia di Venezia.

Immediato l’intervento del personale medico del 118 che non ha potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. Sul posto sono arrivati anche gli agenti della Polizia Ferroviaria che hanno avviato le indagini per stabilire la dinamica del drammatico episodio e risalire all’identità della vittima.

Portogruaro, uomo investito e ucciso da un treno in corsa: ipotesi gesto estremo

Ennesimo investimento mortale sui binari in Italia. Il dramma si è consumato questa mattina, martedì 11 aprile, nei pressi di Portogruaro, comune della provincia di Venezia. La vittima è un uomo di cui non si conoscono ancora le generalità.

L’uomo, intorno alle 6:30, stando alle primissime informazioni apprese dalle testate locali e dalla redazione di Fanpage, si trovava sulle rotaie della linea ferroviaria Venezia-Trieste quando è sopraggiunto un convoglio, il cui macchinista non è riuscito ad evitare il tremendo impatto che ha fatto terminare sui binari la vittima.

Lanciato l’allarme, la centrale operativa ha inviato sul posto un equipaggio del Suem 118. I sanitari hanno provato disperatamente a rianimare l’uomo investito, ma non è rimasto altro da fare che constatarne la morte: troppo gravi le lesioni riportate.

Oltre ai soccorritori, sono arrivati anche gli agenti della Polizia Ferroviaria che hanno attivato tutti gli accertamenti del caso per identificare la vittima e stabilire se si sia trattato di un incidente o di un suicidio. Secondo i primi riscontri, come riferisce Fanpage, gli investigatori ipotizzano possa essersi trattato di un gesto estremo, ma a confermarlo saranno le indagini.

Inevitabili le ripercussioni sulla circolazione lungo la linea ferroviaria, sospesa per diverse ore, con ritardi e cancellazioni di alcuni treni.