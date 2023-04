Un imprenditore di 72 anni è morto ieri mattina nello scontro tra la sua bici ed una vettura verificatosi a Massa Lombarda, in provincia di Ravenna.

Di Marco Spartà

11 aprile 2023

Frontale tra bici e auto: morto un 72enne

Dramma nella mattinata di Pasquetta a Massa Lombarda (Ravenna), dove un uomo di 72 anni ha perso la vita in un incidente stradale, verificatosi nei pressi del centro del paese. L’anziano si trovava in sella alla sua bici, scontratasi con una vettura.

Dopo il terribile impatto, sul posto si sono precipitati i soccorsi che non hanno potuto far nulla per salvare la vita al ciclista: fatali le ferite riportate. Illesa la ragazza che si trovava alla guida dell’auto. Per i rilievi sono arrivate anche le forze dell’ordine.

Massa Lombarda, incidente stradale: morto l’imprenditore Valter Golfieri, aveva 72 anni

Un uomo è morto in un incidente stradale verificatosi ieri, lunedì 10 aprile, a Massa Lombarda, comune di circa 11mila abitanti della provincia di Ravenna. La vittima è Valter Golfieri, imprenditore 72enne residente a Castel San Pietro.

La tragedia si sarebbe consumata intorno alle 10 lungo viale della Resistenza che, stando a quanto riportano i colleghi della redazione de Il Resto del Carlino, il 72enne stava percorrendo in sella alla sua bicicletta, insieme ad altri ciclisti diretti verso Imola. Improvvisamente, però, la due ruote ha invaso la carreggiata opposta scontrandosi frontalmente contro una vettura, una Mercedes SLK 200 condotta da una ragazza.

I presenti hanno subito lanciato l’allarme e sul luogo del sinistro è intervenuta l’equipe medica del 118. I soccorritori hanno avviato le manovre salvavita per cercare di rianimare il ciclista: purtroppo, però, tutti gli sforzi non hanno avuto l’esito sperato.

Per gli accertamenti del caso sono arrivati anche gli agenti della Polizia Municipale che ora stanno cercando di capire la dinamica dello scontro. Non è chiaro cosa possa aver fatto perdere il controllo della bici alla vittima.

Una tragedia che ha letteralmente sconvolto la comunità di Castel San Pietro, dove Golfieri era molto conosciuto anche, riferisce la redazione de Il Resto del Carlino, per la aver fondato diversi anni fa la Cablotech di Osteria Grande, azienda che si occupa di cablaggio di prodotti elettronici.