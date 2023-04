Silvio Berlusconi, quanto passa di alimenti a Veronica Lario: le cifre

Quanto passa di alimenti Silvio Berlusconi all’ex moglie Veronica Lario? La cifra è esorbitante. Mai visto un mantenimento così!

Preoccupano le condizioni dell’ex Premier Silvio Berlusconi nonché fondatore del partito politico Forza Italia, per quanto la salute del Cav. sia precaria è stabile e stazionaria. Lo scorso 30 marzo era stato dimesso dal San Raffaele e pochi giorni fa ci è ritornando, i medici lo hanno ricoverato in terapia intensiva, Berlusconi è arrivato all’ospedale con un notevole deficit di ossigeno. Un’infezione lo ha affaticato particolarmente ma ora sembra stia riprendendo pian piano le forze, ricordiamo che il Cav. ha 86 anni, in questi giorni è seguito dalla fidanzata Marta Fascina, membro della Camera dei deputati della Repubblica e dai figli che monitorano la situazione.

L’ex moglie di Silvio, ecco quanto prende di mantenimento

Salute a parte, di recente è emersa una verità sconvolgente, ovvero la cifra che la seconda ex moglie del Cav. Veronica Lario, prende mensilmente come mantenimento. Il divorzio avvenne nel lontano 2014, a causa della richiesta eccessiva di denaro da parte di Veronica, la vicenda è stata lunga e travagliata ed è finita più volte dinanzi l’ufficiale giudiziario.

Inizialmente Berlusconi dava mensilmente all’ex moglie 3milioni di euro, nel 2015 la somma venne abbassata (si fa per dire) a 1,5 milioni di euro. Nel 2017 però ci fu la svolta, la Corte di Appello di Milano sentenziò che il Cav. non doveva nulla alla sua ex moglie la quale a sua volta però avrebbe dovuto restituire all’ex marito la somma di 60milioni di euro, ovvero quelli percepiti fino a quel momento.

Da galantuomo l’ex premier tese la mano all’ex moglie, i due riuscirono a trovare un accordo. Lui non avrebbe più versato l’assegno di mantenimento e lei non avrebbe restituito la cifra dovuta. Inizialmente la notizia fu un vero shock, soprattutto per la diretta interessata.

In questo caso è da considerare il famoso detto, chi si accontenta gode, magari se Veronica non fosse stata così pretenziosa di soldi e si fosse accontentata di una cifra più piccola (ma comunque esagerata per un normale italiano) è probabile che a quest’ora avesse ancora un’entrata fissa sul suo conto in banca.