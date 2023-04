Nella serata di ieri a Roma, nel quartiere Colli Aniene, una donna è stata trovata morta dal compagno all’interno dell’abitazione dove viveva.

Di Marco Spartà

12 aprile 2023

Macabra scoperta in un appartamento: donna trovata priva di vita

Una giovane donna di 37 anni è stata trovata senza vita, riversa sul divano della sua abitazione. La drammatica scoperta nella serata di ieri a Roma, in zona Colli Aniene: a farla il compagno che era appena rientrato in casa.

Subito, l’uomo ha contattato il numero unico per le emergenze chiedendo aiuto. Presso l’appartamento è arrivata un’ambulanza con a bordo i sanitari del 118 che hanno potuto solo dichiarare il decesso della 37enne. Arrivati anche gli agenti della Polizia.

Roma, donna di 37 anni trovata morta in casa: sarebbe stata stroncata da un malore

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Aveva solo 37 anni la donna di nazionalità romena trovata morta ieri sera, martedì 11 aprile, in un appartamento, sito in via Igino Giordani, nel quartiere Colli Aniene a Roma.

La segnalazione è arrivata intorno alle 19:40 quando il compagno 55enne della giovane donna è tornato in casa. Aperta la porta, scrive la redazione di Today, l’uomo ha notato la convivente riversa sul divano del soggiorno ed ha provato a svegliarla, ma quest’ultima non dava alcun segno di vita. Tempestiva la chiamata ai soccorsi.

La centrale operativa ha inviato sul posto l’equipe medica del 118. I soccorritori hanno provato a rianimarla, ma dopo svariati tentativi si sono arresi all’evidenza costatando la morte della 37enne. Purtroppo, non c’è stato nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia di Stato della Capitale per gli accertamenti sul caso. Da quanto riscontrato, scrivono i colleghi della redazione di Today, non sarebbero stati rinvenuti evidenti segni di violenza sul corpo della donna: l’ipotesi al momento più accreditata è quella di un malore improvviso che non avrebbe dato il tempo alla 37enne di chiedere aiuto.

La certezza, però, potrà arrivare solo dopo gli esami medico legali, già disposti dall’autorità giudiziaria sulla salma, trasferita in obitorio, che verranno effettuati nelle prossime ore.