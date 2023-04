Un uomo di 63 anni è morto nella giornata di ieri in un suo terreno, nelle campagne di Sant’Oreste (Roma), dopo essere rimasto schiacciato dal motozappa.

Di Marco Spartà

12 aprile 2023

Incidente nel suo terreno: morto un uomo di 63 anni

Tragedia a Sant’Oreste, comune in provincia di Roma: ieri sera un uomo di 63 anni è stato trovato morto in un terreno. Il cadavere è stato scoperto dal nipote che, non avendo più notizie del 63enne, era andato a cercarlo.

A constatare il decesso sono stati i soccorsi del 118, giunti sul posto dopo la segnalazione insieme ai carabinieri. Secondo quanto appurato, l’uomo sarebbe rimasto vittima di un incidente mentre lavorava in campagna con il motozappa: il macchinario lo avrebbe schiacciato per cause ancora da accertare.

Sant’Oreste, incidente nel suo terreno: 63enne muore schiacciato dal motozappa

Era andato in un suo terreno per alcuni lavoretti, come era solito fare, ma è rimasto vittima di un tragico incidente. Questo il drammatico destino di un uomo di 63 anni trovato senza vita nella serata di ieri, martedì 11 aprile, a Sant’Oreste, in provincia di Roma.

Non vedendolo rientrare a casa, in serata, i familiari si erano preoccupati ed erano andati a cercarlo. Il nipote, un ragazzo di 25 anni, dunque, scrive Il Corriere della Città, si è recato presso il terreno trovando il corpo del 63enne schiacciato sotto il peso di un motozappa. Il giovane ha subito dato l’allarme.

Sul posto si sono precipitati lo staff medico del 118 ed i carabinieri di Rignano Flaminio. I soccorritori, purtroppo, una volta liberato non hanno potuto far nulla per la vittima, di cui non è stata resa nota l’identità. I sanitari hanno potuto solo dichiarare la morte.

I militari dell’Arma hanno effettuato tutti gli accertamenti del caso appurando, riferisce la redazione de Il Corriere della Città, che si è trattato di un incidente: il 63enne sarebbe rimasto schiacciato dal motozappa mentre usava il macchinario nel suo terreno. I militari, difatti, non avrebbero dubbi sulla dinamica dei fatti.