Un uomo di 71 anni è morto ed il figlio è rimasto gravemente ferito in un incidente stamattina sull’autostrada A18 a Giardini Naxos (Messina).

Di Marco Spartà

13 aprile 2023

Scontro tra furgone e autoarticolato: un morto e un ferito

Tragico schianto lungo l’autostrada A18 Messina-Catania all’alba di questa mattina. Il bilancio è di un morto e di un ferito grave: a perdere la vita un uomo di 71 anni che viaggiava insieme al figlio, rimasto ferito gravemente, a bordo di un furgone.

Il mezzo, per cause ancora in fase di accertamento, si è schiantato contro un autoarticolato nei pressi dello svincolo per Giardini Naxos. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

Giardini Naxos, tragico incidente sull’A18: morto 71enne, grave il figlio

Un morto ed un ferito grave: è il bilancio dell’incidente verificatosi intorno alle 4:30 di questa mattina, giovedì 13 aprile, sull’autostrada A18 all’altezza dell’uscita di Giardini Naxos, comune in provincia di Messina. La vittima è Giuseppe Ieni, 71enne residente a Messina.

Ieni si trovava a bordo di un furgone, un Opel Combo su cui viaggiava anche il figlio, dopo essere stati a Riposto, dove abitualmente compravano il pesce per rivenderlo nel capoluogo di provincia siciliano. Per cause ancora in fase di accertamento, come riferisce Messina Today, il veicolo è finito contro la motrice di un autoarticolato. Un impatto molto violento, la parte anteriore dell’Opel Combo è andata distrutta.

In pochi minuti sull’autostrada A18 sono arrivati i vigili del fuoco e lo staff medico del 118. I pompieri hanno lavorato per estrarre i due occupanti dalle lamiere, poi affidati ai sanitari: nulla da fare per il 71enne che si trovava alla guida del furgone. Il figlio, invece, scrive Messina Today, è rimasto ferito gravemente ed è stato trasportato d’urgenza presso l’ospedale di Taormina.

Gli agenti della Polizia Stradale hanno condotto i rilievi di legge per stabilire come i due mezzi siano entrati in collisione mentre percorrevano l’autostrada. I pompieri si sono occupati della rimessa in sicurezza della carreggiata.