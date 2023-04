Una donna di 80 anni è morta carbonizzata ieri sera nella sua abitazione di Sant’Angelo di Brolo, in provincia di Messina. Sul posto i soccorsi ed i carabinieri.

Di Marco Spartà

12 aprile 2023

Incidente domestico: donna perde la vita

È caduta nel focolare che aveva acceso per riscaldarsi ed è stata avvolta dalle fiamme. Così ha perso la vita una donna di 80 anni nella serata di ieri all’interno della sua abitazione a Sant’Angelo di Brolo, in provincia di Messina.

A chiamare i soccorsi è stato il marito della vittima che, rientrato in casa, si è accorto della tragedia. All’arrivo dei medici per l’anziana era ormai troppo tardi: il corpo è stato trovato carbonizzato. Sul posto anche i carabinieri.

Sant’Angelo di Brolo, cade nel focolare acceso: donna di 80 anni trovata carbonizzata

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Dramma ieri sera, martedì 11 aprile, a Sant’Angelo di Brolo, piccolo centro della provincia di Messina di circa 3mila abitanti. Una donna di 80 anni, Rosina Danzè, è morta in seguito ad un incidente domestico.

Rosina si trovava nella sua abitazione, sita in contrada Lunella, ed aveva acceso il focolare per riscaldare l’ambiente considerate le basse temperature. Improvvisamente, secondo quanto ricostruito, come riportano varie fonti locali tra cui Il Giornale di Sicilia, l’anziana è caduta sui ceppi ardenti ed è stata rapidamente avvolta dalle fiamme che non le hanno lasciato scampo.

L’allarme è scattato quando il marito, uscito per recuperare dell’alta legna, è rientrato in casa trovando il corpo senza vita della donna. Tempestivo l’intervento dei vigili del fuoco e di un equipaggio del 118. Purtroppo, però, non c’è stato nulla da fare: i soccorritori hanno rinvenuto il cadavere dell’anziana carbonizzato ed hanno potuto solo dichiararne la morte. Sotto choc il marito.

Accorsi presso l’abitazione i carabinieri ed i colleghi del Ris che si sono occupati di ricostruire la tragedia per capire come la donna sia caduta nel focolare. Non è escluso, riferisce Il Giornale di Sicilia, che l’80enne possa essere stata colta da un malore che le avrebbe fatto perdere i sensi facendola finire sui ceppi ardenti.