Di Marco Spartà

12 aprile 2023

Tragedia sul lavoro questa mattina a Noverasco di Opera (Milano). Due operai sono morti ed un altro è rimasto gravemente ferito dopo il cedimento di una piattaforma aerea sulla quale si trovavano per la potatura di alcuni alberi.

Immediato l’intervento sul posto dei soccorritori che nulla hanno potuto fare per le due vittime. Il terzo operaio è stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove ora si trova ricoverato. Sono in corso gli accertamenti per risalire alle cause dell’incidente.

Noverasco di Opera, cede piattaforma aerea: due operai morti ed uno ferito gravemente

Due morti ed un ferito grave: è il bilancio dell’incidente avvenuto nella mattinata di oggi, mercoledì 12 aprile, all’interno del golf club Le Rovedine di Noverasco, frazione del comune di Opera, comune della provincia di Milano.

I tre operai, intorno alle 10, stavano effettuando dei lavori di potatura di alcuni alberi e si trovavano nel cestello di una gru a circa una quindicina di metri da terra. Per cause ancora da accertare, come riporta la redazione di Tgcom24, la piattaforma aerea ha ceduto schiantandosi al suolo.

Pochi minuti e sul posto, in via Karl Marx al civico 16, sono arrivati le squadre dei vigili del fuoco e lo staff medico del 118. Atterrata anche l’eliambulanza. Per le due vittime, di cui non si conoscono le generalità, era ormai troppo tardi: i sanitari hanno potuto solo dichiararne la morte, sopraggiunta per i gravi traumi riportati nell’incidente. Il terzo operaio è stato, invece, scrivono i colleghi di Tgcom24, trasportato in codice rosso presso l’ospedale Niguarda del capoluogo lombardo, dove ora versa in gravi condizioni.

Intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale di Opera che hanno attivato le indagini e svolto gli accertamenti per ricostruire la dinamica e risalire alle cause del drammatico episodio.