Una donna di 81 anni è stata trovata morta questa mattina in un giardino di Posillipo, quartiere di Napoli: per stabilire le cause del decesso stanno indagando le forze dell’ordine.

Di Marco Spartà

11 aprile 2023

Agghiacciante scoperta in mattinata: donna trovata morta in un giardino

Giallo a Napoli, dove stamane è stato rinvenuto il cadavere di una donna di 81 anni all’interno di un giardino. A notarlo sarebbe stato un muratore che ha immediatamente lanciato l’allarme chiamando le forze dell’ordine.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e la Polizia. Scattate subito le indagini per identificare la vittima e stabilire cosa sia potuto accadere. In tal senso, è stato disposto l’esame autoptico sulla salma.

Napoli, trovato il cadavere di una donna in un giardino: si indaga sulle cause del decesso

Questa mattina, martedì 11 aprile, il corpo senza vita di una donna è stato trovato in un giardino di Posillipo, quartiere di Napoli. Si tratta di un’anziana di 81 anni, di cui non è stata diffusa l’identità.

La segnalazione è partita quando un muratore, che stava effettuando dei lavori di ristrutturazione, scrive Il Corriere della Sera, avrebbe notato il corpo riverso all’interno del giardino dell’ex circolo delle Poste, nella discesa San Pietro ai due Frati.

Dopo l’allarme, sul luogo indicato sono arrivati i vigili del fuoco che hanno proceduto al recupero della salma, la Polizia, i carabinieri e gli uomini della Scientifica. Constatato il decesso della donna da parte del medico legale, si sono attivate le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica del capoluogo campano.

Non è chiaro, difatti, come la donna sia deceduta al momento e gli inquirenti non escluderebbero alcuna ipotesi anche se sul corpo, da una prima ispezione cadaverica, non sarebbero stati rinvenuti segni evidenti di violenza.

Maggiori dettagli potranno arrivare nei prossimi giorni dai risultati dell’autopsia sulla salma che, riferisce Il Corriere della Sera, è stata già disposta dall’autorità giudiziaria. Gli esami medico-legali serviranno anche a capire a quando risalga la morte che non è chiaro se possa essere avvenuta nelle ore o nei giorni precedenti al tragico ritrovamento.