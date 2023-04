Un uomo di 62 anni è stato investito e ucciso da un taxi mentre attraversava la strada ieri sera a Terni. Inutile la corsa in ospedale, dove è morto poco dopo.

Di Marco Spartà

12 aprile 2023

Tragedia sulle strade: morto un uomo

Centrato in pieno da un taxi e sbalzato sull’asfalto mentre stava attraversando la strada. Questo il terribile incidente stradale verificatosi nella serata di ieri a Terni costato la vita ad un uomo di 62 anni.

Dopo l’investimento, il 62enne è stato trasportato d’urgenza dai sanitari in ospedale. Qui i medici hanno provato disperatamente a tenerlo in vita, ma non c’è stato nulla da fare: poco dopo il ricovero il suo cuore ha smesso di battere.

Terni, travolto e ucciso da un taxi mentre attraversa la strada: la vittima è un uomo di 62 anni

Incidente mortale intorno alle 21:30 di ieri sera, martedì 11 aprile, a Terni. A perdere la vita un uomo di 62 anni di nazionalità ghanese.

La vittima sembra stesse percorrendo a piedi via Narni quando avrebbe deciso di attraversare la carreggiata. In quel frangente, scrivono i colleghi di Terni Today, è sopraggiunto un taxi, condotto da un uomo di 50 anni, che ha falciato il 62enne. Un urto molto violento che lo ha fatto sbalzare sull’asfalto.

Nell’immediato si è precipitato sul posto un equipaggio del 118 che ha avviato le manovre salvavita, poi ha caricato l’uomo sull’ambulanza per trasportarlo verso l’ospedale Santa Maria di Terni, dove è arrivato in condizioni gravissime. Nonostante i vari tentativi dei medici di salvarlo, purtroppo, il 62enne è deceduto poco dopo il ricovero nel nosocomio per via dei traumi riportati nell’incidente.

Le indagini ed i rilievi sono stati affidati agli agenti della Polizia Stradale e quelli della Polizia di Stato del capoluogo di provincia umbro, giunti sul luogo della tragedia insieme ai soccorsi. Per chiarire la dinamica, scrivono i colleghi di Terni Today, la Procura della Repubblica ha aperto un fascicolo d’inchiesta. Intanto, l’uomo alla guida del taxi è stato sottoposto agli esami del caso per accertare se fosse sotto l’effetto di alcol o sostanze stupefacenti, esami risultati negativi.