Bolletta del gas, evita la stangata: le linee guida da seguire per diminuire i consumi

Bolletta del gas, ecco come diminuire i consumi. Poche e semplici regole per non farla aumentare.

Bolletta del gas: qual è il segreto?

Se le bollette sono sempre state un problema, oggi più che mai affrontare i costi di luce e gas sta diventando fonte di preoccupazione per molte famiglie. Capire come risparmiare su tali costi può portare molti benefici, sia a livello personale che globale. Ridurre il consumo di luce e gas aiuta infatti a risparmiare sulla bolletta, ma ha anche un impatto positivo sull’ambiente.

Vediamo dunque alcuni consigli pratici su come limitare i costi in casa. Alcune di queste sono semplicissime e possono essere osservate da tutti.

4 regole per ridurre i consumi

Fare un check-up di caldaia e radiatori: la cosa più importante da tenere in considerazione quando si parla di consumo di gas è che una caldaia e dei radiatori vecchi o mal funzionanti portano un notevole aumento dei consumi. Il controllo annuo della caldaia è obbligatorio per legge e serve a registrare eventuali anomalie. Può tuttavia essere utile anche per avere un’idea del funzionamento del vostro impianto e portarlo alla massima efficienza. La regola base è che più i termosifoni e la caldaia funzionano e più sarà facile risparmiare. Attenzione ai consumi nelle ore notturne: tra le regole d’oro c’è sicuramente l’accortezza di temerei riscaldamento spento durante le ore notturne. Potete infatti spenderlo poco prima di andare a dormire e riaccenderlo la mattina appena alzati oppure importare un orario di accensione e spegnimento. Basterà una coperta o uno strato di vestiti in più per far passare la paura di aver freddo durante la notte. Acqua calda, sì ma con parsimonia: un altro importante fattore su cui è possibile influire è lo spreco dell’acqua calda. Molto spesso sciacquiamo i piatti a mano per ore oppure ci lasciamo andare a lunghe docce che consumano molta acqua calda. Ricordiamo ancora una volta che risparmiare su acqua e gas è importante non solo per il nostro portafogli, ma anche per l’ambiente.

4. Limitare le dispersioni di calore: un ultimo consiglio riguarda i lavori “indiretti” che si possono effettuare in casa, come per esempio la sostituzione dei vecchi infissi con infissi isolanti che aiutino a contenere la dispersione di calore verso l’esterno.