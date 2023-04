Un turista di soli 18 anni è morto ieri sera dopo essere caduto dal ponte di una nave da crociera nelle acque al largo di Civitavecchia (Roma): indagano gli inquirenti.

Di Marco Spartà

14 aprile 2023

Giovane finisce in mare: trovato il cadavere

Sono in corso le indagini sul drammatico episodio avvenuto ieri sera al largo di Civitavecchia, in provincia di Roma: un turista di 18 anni è stato trovato morto in mare. Il giovane sarebbe precipitato, per cause ancora da chiarire, dal ponte di una nave da crociera.

Il corpo, poco dopo, è stato recuperato dai sommozzatori che erano stati allarmati dal personale dell’imbarcazione. Sul caso stanno indagando le autorità competenti che dovranno determinare se si sia trattato di un incidente o di un gesto estremo.

Civitavecchia, cade dalla nave da crociera: turista di 18 anni trovato morto in mare

Aveva solo 18 anni il turista di nazionalità tedesca che ieri sera, giovedì 13 aprile, è morto dopo essere precipitato dal ponte di una nave da crociera nelle acque a largo di Civitavecchia, centro della provincia di Roma.

L’allarme è scattato intorno alle 20:30 dallo stesso personale di bordo della nave Costa Toscana che hanno richiesto l’intervento dei soccorsi. Sul posto, a circa sette miglia dalla costa, scrive Il Corriere della Sera, sono arrivati i sommozzatori dei vigili del fuoco ed il personale della Guardia Costiera. Avviate le ricerche, poco più tardi, le squadre hanno individuato e recuperato il corpo senza vita del 18enne.

Nell’immediato gli uomini della Capitaneria di Porto hanno attivato le indagini per capire come il turista fosse finito in mare cadendo dal ponte della nave. Sono state sentite, per questa ragione, alcune delle persone a bordo ed acquisiti i filmati delle telecamere di sorveglianza.

Non è esclusa alcuna ipotesi sia quella di un gesto volontario sia quella di un drammatico incidente. L’autorità giudiziaria intanto, riportano i colleghi de Il Corriere della Sera, ha stabilito l’esame autoptico sulla salma che verrà effettuato nei prossimi giorni ed i cui risultati potrebbero fornire maggiori dettagli agli inquirenti.