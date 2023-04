Un ragazzo di 22 anni ha perso la vita in un incidente stradale nella serata di ieri a Pontinia, comune della provincia di Latina. Nulla da fare all’arrivo dei soccorsi.

Di Marco Spartà

14 aprile 2023

Incidente mortale sulle strade: la vittima è un 22enne

Ha perso il controllo della sua vettura che, dopo aver sbandato, si è schiantata contro un muretto ribaltandosi: un impatto violentissimo che non gli ha lasciato scampo. Questa la drammatica sequenza dell’incidente avvenuto ieri sera a Pontinia (Latina).

Quando i soccorritori sono arrivati sul luogo dello schianto per il conducente dell’auto, un ragazzo di soli 22 anni, non c’era più nulla da fare: il giovane è morto sul colpo. Spetterà ora le forze dell’ordine risalire alla dinamica esatta del sinistro.

Pontinia, sbanda e si schianta in auto contro un muretto: Alex muore a soli 22 anni

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Dramma lungo la strada Migliara 51 a Pontinia, centro della provincia di Latina. Nella serata di ieri, giovedì 13 aprile, è morto Alex Stefanelli, ragazzo di 22 anni residente a Sabaudia, in un incidente.

Il giovane stava percorrendo la strada alla guida della sua auto, una Fiat 500. Per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine, come si legge in un articolo de Il Corriere della Città, avrebbe perso il controllo dell’utilitaria che ha terminato la propria corsa contro un muretto. Violentissimo l’impatto dopo il quale il mezzo si è capovolto.

Sul posto sono intervenuti una squadra dei vigili del fuoco ed un’ambulanza del 118 con a bordo i sanitari. Purtroppo, però, quando i pompieri lo hanno estratto dalle lamiere il giovane automobilista era già privo di vita: i sanitari hanno potuto solo dichiarare il decesso che sarebbe avvenuto, difatti, sul colpo dopo l’impatto contro il muro.

Gli agenti della Polizia Stradale si sono occupati dei rilievi di legge che serviranno a risalire all’esatta dinamica dello schianto. Non è ancora chiaro cosa abbia fatto sbandare il 22enne.

Una tragedia, riferisce Il Corriere della Città, quella verificatasi ieri sera che ha gettato nello sconforto tutti i residente di Sabaudia, dove Alex era molto conosciuto e stimato. Tantissimi i messaggi di cordoglio ed in ricordo del 22enne apparsi nelle ultime ore sui social network.