Incidente mortale questa mattina a Brindisi, dove un operaio ha perso la vita mentre lavorava all’interno dello stabilimento industriale dell’Ipem. Accertamenti in corso.

Di Marco Spartà

14 aprile 2023

Incidente sul lavoro: operaio muore schiacciato da una ruspa

Un operaio di 52 anni ha perso la vita mentre si trovava a lavoro in un’industria. È accaduto nella mattinata di oggi presso lo stabilimento industriale dell’Ipem di Brindisi: la vittima sarebbe stata travolta da una ruspa su cui si trovava un collega.

Immediata la segnalazione ai soccorsi che si sono portati presso lo stabilimento: al loro arrivo, però, per il 52enne non è stato possibile far nulla. Sotto choc il conducente del mezzo, portato in ospedale. Sono ancora in corso gli accertamenti per risalire alla dinamica dell’incidente.

Brindisi, schiacciato da una ruspa mentre lavora all'Ipem: operaio di 52 anni perde la vita

Nella mattinata di oggi, venerdì 14 aprile, un operaio è morto mentre lavorava all’interno dello stabilimento della Ipem di Brindisi, il più grande deposito italiano di gpl ed altri combustibili. La vittima è un 52enne di Marcianise, in provincia di Caserta, dipendente di una ditta esterna.

Dalle primissime informazioni, apprese dai colleghi di Brindisi Report, pare che l’operaio stesse effettuando delle operazioni vicino il raccordo ferroviario quando, per cause ancora in fase di accertamento, è stato centrato in pieno da una ruspa condotta da un collega.

Dopo l’allarme, presso il deposito sono arrivati i vigili del fuoco ed i mezzi di soccorso del 118. Nonostante il tempestivo intervento, per il 52enne era ormai troppo tardi: all’equipe medica non è rimasto altro che appurarne il decesso. L’autista della ruspa, sotto choc per la tragedia, riferisce la redazione di Brindisi Report, è stato soccorso e trasportato all’ospedale Perrino del capoluogo di provincia pugliese per gli accertamenti del caso.

I carabinieri di Brindisi ed i tecnici dello Spesal (Servizio Prevenzione e Sicurezza Negli Ambienti di Lavoro) dell’Asl sono arrivati sul posto per effettuare i rilievi ed ora stanno indagando per stabilire le cause dell’infortunio mortale e risalire ad eventuali responsabilità.