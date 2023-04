In un incidente, che ha coinvolto un’auto ed un monopattino elettrico stamane a Limido Comasco (Como), un ragazzo di 30 anni ha perso la vita. Inutile la corsa in ospedale.

13 aprile 2023

Si scontra in monopattino con un’auto: ragazzo muore in ospedale

Ancora vittime sulle nostre strade. Questa mattina a Limido Comasco, in provincia di Como, un monopattino elettrico ed un’auto si sono scontrate: ad avere la peggio il conducente del mezzo a due ruote, un ragazzo di 30 anni.

Dopo l’impatto, il 30enne è stato sbalzato sull’asfalto e poi trasportato subito dai soccorsi in ospedale, dove purtroppo è morto per le gravi lesioni riportate. La dinamica dello scontro è ora al vaglio dei carabinieri intervenuti sul posto.

Limido Comasco, auto e monopattino si scontrano: perde la vita un ragazzo di 30 anni

Non ce l’ha fatta il ragazzo di 30 anni, residente a Lurago Marinone, che nella mattinata di oggi, giovedì 13 aprile, a Limido Comasco (Como) era rimasto coinvolto in un tragico incidente stradale.

Il dramma è avvenuto intorno alle 6 lungo via Roma: il 30enne, secondo quanto ricostruito, come riferisce Fanpage, si trovava alla guida di un monopattino elettrico che è entrato in collisione contro una vettura, una Opel Corsa condotta da un giovane di 36 anni. L’urto è stato molto violento ed ha fatto finire sull’asfalto il 30enne.

Immediato l’intervento dello staff medico del 118, giunto sul luogo del sinistro anche a bordo dell’eliambulanza. Dopo le prime cure sul posto, il giovane è stato trasportato d’urgenza presso l’ospedale di Tradate (Varese), dove è arrivato in condizioni disperate. I medici hanno provato in tutti i modi a strapparlo alla morte, ma non c’è stato niente da fare: alcune ore più tardi, scrive la redazione di Fanpage, è deceduto.

Per i rilievi di legge e gli accertamenti sono accorsi anche carabinieri della compagnia di Cantù. I militari dell’Arma stanno cercando ora di ricostruire la dinamica e risalire alle cause dello scontro costato la vita al 30enne, di cui non si conoscono le generalità.