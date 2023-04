Una professoressa di 66 anni è morta questa mattina in una scuola di Bari, dove insegnava, colta da un improvviso malore: vani i tentativi di soccorso.

Di Marco Spartà

13 aprile 2023

Si sente male a scuola: morta docente di 66 anni

Era appena arrivata nella scuola dove insegnava, ma si è sentita male in sala docenti ed è crollata improvvisamente al suolo sotto gli occhi dei colleghi. È morta così una professoressa di 66 anni questa mattina a Bari.

Gli altri docenti hanno provato a soccorrerla ed hanno lanciato l’allarme: immediatamente presso l’istituto è arrivata un’ambulanza con a bordo l’equipe medica del 118. A nulla sono serviti i tentativi di rianimazione: la 66enne è deceduta pochi istanti dopo.

Bari, docente stroncata da un malore a scuola: sarebbe andata in pensione ad agosto

Sotto choc l’intera comunità di Bari, dove questa mattina, giovedì 13 aprile, una professoressa è morta improvvisamente mentre si trovava nella scuola dove insegnava. Si tratta di Mariangela Caldarola, 66enne docente di Scienze che sarebbe andata in pensione ad agosto.

Mariangela era appena arrivata presso l’istituto d’arte Pino Pascali. Intorno alle 8, mentre si trovava in sala docenti, secondo quanto riportano alcune fonti locali tra cui Telebari, la 66enne avrebbe accusato un malore e si è accasciata sul pavimento. Una scena drammatica a cui hanno assistito i colleghi, uno dei quali ha provato a rianimarla effettuando il massaggio cardiaco.

Lanciato l’allarme, dopo pochi minuti sul posto è arrivato l’equipaggio del 118. I sanitari hanno proseguito le manovre di rianimazione avviate dal collega della professoressa, ma ogni tentativo non ha avuto l’esito sperato: alla fine si sono arresi all’evidenza dichiarandone la morte, sopraggiunta per arresto cardiocircolatorio.

Oltre al personale medico, presso l’istituto d’arte, sono arrivati i carabinieri del capoluogo pugliese che hanno provveduto a tutti gli accertamenti. Non ci sarebbero dubbi sul fatto che si sia trattato di un malore fatale. Pare che la professoressa, riferisce Telebari, avrebbe già iniziato a star male mentre si trovava in auto per recarsi presso la scuola.

Sconvolta tutta la comunità scolastica e quella del capoluogo che ha appreso la notizia della morte della professoressa.