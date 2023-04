Una donna di 44 anni è stata trovata priva di vita all’interno del suo appartamento di Quartu Sant’Elena, in provincia di Cagliari: la drammatica scoperta ieri notte.

Di Marco Spartà

13 aprile 2023

Drammatica scoperta nella notte: donna trovata morta in casa

Dramma a Quartu Sant’Elena, centro della provincia di Cagliari. La scorsa notte, una donna di 44 anni è stata trovata senza vita nell’abitazione, dove viveva, dalle forze dell’ordine e dai soccorritori che avevano ricevuto una segnalazione poco prima.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, la polizia ed i soccorsi del 118 che, una volta in casa, hanno rinvenuto il corpo della 44enne: inutili i tentativi di rianimazione. Indagini in corso sul caso, si ipotizza una morte per cause naturali.

Quartu Sant’Elena, donna trovata senza vita in casa: sarebbe deceduta per cause naturali

La scorsa notte, tra mercoledì 12 e giovedì 13 aprile, una donna è stata trovata morta in casa. Il dramma a Quartu Sant’Elena, comune della provincia di Cagliari, intorno alla mezzanotte. Si tratta di una 44enne, di cui non è stata resa nota l’identità.

Stando a quanto ricostruito ad ora, come appreso da alcune testate locali tra cui La Nuova Sardegna, sarebbe arrivata una segnalazione alle forze dell’ordine da parte di un vicino di casa che non riusciva a contattare la 44enne ormai da diverse ore. A quel punto, presso l’appartamento sito in via della Musica, sono arrivate una squadra dei vigili del fuoco, un’equipe medica del 118 e gli agenti della Polizia di Stato.

I pompieri hanno forzato la porta d’ingresso ed hanno fatto la terrificante scoperta: il corpo esanime della donna. Gli operatori hanno provato disperatamente a rianimarla, ma non c’è stato nulla da fare se non constatarne la morte.

Scattate nell’immediato le indagini da parte della Polizia che hanno provveduto agli accertamenti sul caso. Da quanto riscontrato, scrive La Nuova Sardegna, sembra che la donna sia morta per cause naturali. Forse un malore improvviso che non le avrebbe lasciato scampo. Non è chiaro, però, se l’autorità giudiziaria possa stabilire l’esame autoptico sulla salma.