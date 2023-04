Ieri pomeriggio a Noli, comune della provincia di Savona, un turista di soli 20 anni è morto precipitando in un canalone durante un’escursione con un amico.

Di Marco Spartà

14 aprile 2023

Dramma ad alta quota: morto un giovanissimo turista

Era in escursione nella zona della Grotta dei Falsari, nel territorio comunale di Noli, in provincia di Savona, quando è caduto in un canalone. Ha perso così la vita un turista francese di soli 20 anni nel pomeriggio di ieri.

L’amico della vittima che avrebbe assistito al dramma ha dato subito l’allarme facendo scattare i soccorsi: le squadre intervenute sul posto per ore hanno cercato di individuare l’escursionista, ma quando hanno raggiunto il punto in cui era finito, era ormai troppo tardi. Fatali le ferite riportate.

Noli, turista francese finisce in un canalone e perde la vita: aveva solo 20 anni

Un turista francese di soli 20 anni è morto nel pomeriggio di ieri, giovedì 13 aprile, durante un’escursione in montagna a Noli, piccolo centro della provincia di Savona.

Il ragazzo si trovava nella zona della Grotta dei Falsari insieme ad un amico quando, per cause ancora da verificare, riferisce la redazione de Il Secolo XIX, avrebbe perso l’equilibrio precipitando per diversi metri in un canalone. Il compagno ha subito lanciato l’allarme contattando i soccorsi.

Immediato l’intervento sul posto dei vigili del fuoco, degli uomini del Soccorso Alpino e dei sanitari del 118 che hanno avviato le ricerche per rintracciare il turista. Impegnato anche un elicottero per setacciare la zona. Operazioni non facili, considerata la zona impervia, che sono terminate solo dopo alcune ore quando le squadre hanno individuato il giovane. Purtroppo, una volta raggiunto il punto, scrivono i colleghi de Il Secolo XIX, non è stato possibile fare altro che dichiararne la morte, sopraggiunta per le gravi ferite riportate nella caduta. A nulla sono serviti tutti i tentativi di rianimazione.

A quel punto si è proceduto con il recupero della salma. Ora rimane da accertare come la vittima sia precipitata nel vuoto. Non si esclude possano aver influito le condizioni metereologiche.