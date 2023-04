Primark fa il bis, nuova apertura in questa città: si cerca anche personale

Primark ha deciso di aprire un nuovo store in questa città, molteplici le posizioni lavorative aperte, ecco dove.

Primark non demorde e punta ancora sull’Italia, un nuovissimo punto vendita sta per sorgere in una delle città più popolate del Paese. L’azienda irlandese ha deciso di investire anche con nuove assunzioni in vista del progetto che interesserà anche il mondo Primark.

Il marchio è da anni il preferito dei consumatori a livello mondiale, alla fine dell’anno passato abbiamo assistito ad un vero e proprio boom di clienti per l’apertura di Primark al Centro Campania di Marcianise, per giorni sui social circolavano foto di file chilometriche, uomini, donne e bambini in attesa del proprio turno per entrare nello store e fare shopping. Per quanto le immagini erano sbalorditive, è stato un segno di fedeltà tra l’azienda e milioni di clienti innamorati del marchio.

Ecco dove aprirà Primark, moltissime offerte di lavoro e nuove assunzioni

Dopo lo strepitoso successo ottenuto a Le Gru, Primark ha deciso di fare il bis e di raddoppiare con una nuova apertura a Torino. Dopo 5 mesi di attività ecco che l’azienda irlandese non demorde ed è prontissima per la seconda inaugurazione.

Lo store sarà pronto entro la fine dell’anno ed in vista della prossima apertura sul sito dell’azienda sono aperte le posizioni per le nuove assunzioni, i profili richiesti sono diversi, magazzinieri, store manager, commessi ed addetti alle vendite. Candidarsi è molto semplice, basterà inviare il proprio cv ed attendere la chiamata dalle risorse umane per un colloquio.

La notizia è una novità dal momento che è passata in sordina per non creare allarmismi, l’azienda però sarà parte dell’Urban Discrict in corso Romania del progetto To Dreams, l’azienda irlandese farà parte, insieme a tanti altri importanti marchi, di questo mondo piemontese.

Attualmente non si sa quanto sarà grande il punto vendita ma di certo, viste anche le passate esperienze, ci sarà spazio a sufficienza per contenere centinaia di clienti tutti interessati al brand. Per l’apertura saranno previsti anche dei percorsi dedicati al fine di evitare file chilometriche quantomeno per il deflusso delle auto.