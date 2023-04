Julia Ituma, qualcuno ha fatto il backup al cellulare: il mistero si infittisce

Il mistero sulla morte della pallavolista Julia Ituma si infittisce, qualcuno ha svuotato il suo cellulare.

Emergono nuovi e sconcertanti dettagli sulla morte della pallavolista Julia Ituma, a quanto pare sul suo cellulare è stato fatto un backup, ovvero sarebbe stato riportato ai dati di fabbrica e gli indizi che avrebbero portato ad una svolta del caso, sono andati perduti. Chi si è preso la briga di cancellare tutto dal suo cellulare dopo la sua morte? Come mai la giovane 18enne era spaesata dopo la discussione avvenuta con il suo compagno di classe? Cosa si sono detti a tal punto da indurla alla morte? Sono ancora tanti gli interrogativi, quel che è certo però è che la madre non crede alla versione del suicidio, se così non fosse, chi ha gettato Julia dal sesto piano?

Cos’è successo alla giovane pallavolista?

La madre della giovane pallavolista è piena di sensi di colpa, si domanda come mai non sia riuscita a comprendere un eventuale malessere della figlia, contestualmente però non crede all’ipotesi del suicidio. La morte della pallavolista 18enne ha lasciato il mondo dello sport e non solo, senza parole. La madre Elizabeth, subito dopo la tragedia è volata con la sorella di Julia ad Istanbul per cercare una spiegazione a quanto accaduto.

Tra la disperazione, la donna, ha raccontato che Julia era serena, non mostrava nessun tipo di disturbo e che per Pasqua ha chiesto un pranzo “come dio comanda”, è stato per caso l’ultimo pranzo sereno in famiglia?

Secondo i media turchi la ragazza prima di morire avrebbe scritto “Arrivederci”, purtroppo però sul cellulare della ragazza qualcuno ci ha messo lo zampino ed ha cancellato tutti i dati, quest’ultimo aspetto fa infittire ancora di più il mistero. Cosa nascondeva il dispositivo? Ma soprattutto, chi ha avuto premura di cancellare ogni traccia? La situazione rimane complessa e solo ulteriori indagini faranno luce sulla tragedia che ha colpito il mondo della pallavolo in Italia. Nel frattempo sui social milioni di messaggi omaggiano Julia per la bella persona che era e per la grande campionessa che è stata.