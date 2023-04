“Spero che divorzi”, guerra tra cugine si trasforma in un caso social – VIDEO

Spesso i rapporti tra cugine sono complessi, amore e odio sono sentimenti sempre presenti, la vicenda che vi proponiamo oggi è esilarante tanto da diventare un caso social.

I rapporti con i parenti possono essere a volte ambigui, la storia che vi raccontiamo oggi ha lasciato milioni di utenti su Tik Tok senza parole dal momento che una ragazza ha augurato a sua cugina di divorziare ancor prima che si sposasse.

L’argomento cult riguarda il matrimonio, un evento per molte spose, importantissimo. Il galateo vuole che in questa occasione speciale sia solo la sposa a vestire di bianco così da far evidenziare chi è la protagonista indiscussa del momento, ma qualcosa per Louisa è andato storto che non ha di certo gradito il comportamento della futura mogliettina.

La storia che ha dell’incredibile, e voi che avreste fatto?

Un video bizzarro è diventato virale su Tik Tok, la protagonista della storia è Louisa che ha ben pensato di augurare un divorzio lampo alla cugina in procinto di unirsi in matrimonio, il motivo? L’abito che ha scelto per l’occasione.

Come si può capire dal video alla giovane Louisa è stato imposto di non vestirsi di bianco per l’evento, quello che la ragazza contesta è il fatto che il suo abito già bello che acquistato, non sia “bianco” ma “avorio” quindi una tonalità differente rispetto alla sposa.

La sua posizione è irremovibile e sua cugina ha così deciso di impedirle di andare al matrimonio. Un affronto che non è passato di certo in sordina dal momento che Louisa, ferita nell’orgoglio e nello stile, ha spifferato tutto sui social.

Il video è visibile sul suo profilo Tik Tok, Louisa mostra un foglio bianco ed indossa fiera il suo vestito ma presa dalla foga sottolinea: “A voi sembra bianco? E’ questo bianco”, e comincia a sbraitare sulla questione augurando un divorzio a sua cugina. Il web come sempre si è diviso, qualcuno ha appoggiato la tiktoker mentre altri la futura sposa, ad ogni modo la questione è finita così, con Louisa che ha deciso di allontanarsi dal sua cugina.