Schianto in moto, Martina aveva 19 anni: la tragica morte

Un tragico schianto in modo, la fine di una giovane vita, Martina muore a soli 19 anni: ecco la dinamica della tragedia.

Una tragica morte quella di Martina Socciarelli, morta a soli 19 anni sulla ex provinciale 1 a Verzegnis (Friuli – Venezia – Giulia), l’impatto tra auto e moto è stato fatale, nello schianto sono rimasti feriti due giovani che viaggiavano sulla vettura.

La comunità è sotto shock e su Facebook in centinaia stanno lasciando un messaggio per la ragazza che aveva ancora tutta la vita davanti ma che per una fatalità non è sopravvissuta all’impatto. Una fine brutale e senza via d’uscita, ecco la dinamica dell’incidente.

Martina muore a soli 19 anni, una comunità sotto shock

Lo schianto è avvenuto ieri sera verso le 22.30 sull’ex provinciale 1 a Verzegnis, Friuli-Venezia-Giulia, le cause dello schianto, tra una moto ed un’auto sono ancora al vaglio degli inquirenti che non escludono nessuna pista, un malore, un colpo di sonno, il tasso alcolemico non consentito, o una velocità troppo sostenuta, tutto è ipotizzabile per risalire alla morte della giovane di soli 19 anni.

Al momento sono state anche confiscate le telecamere situati in diversi posti della strada, le immagini permetteranno alle forze dell’ordine di risalire alla dinamica. Dopo l’incidente sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Tolmezzo, Martina era in sella alla moto mentre sulla vettura viaggiavano due giovani, rimasti feriti gravemente nello scontro.

Il personale sanitario intervenuto prontamente sul posto ha cercato di rianimare Martina per molto tempo, purtroppo non c’è stato nulla da fare e la giovane e morta a causa delle numerose lesioni riportate visto l’impatto impetuoso.

Una famiglia distrutta così come un’intera comunità, non ci sono parole per descrivere la tragedia, che ha visto la morte di questa giovane donna che aveva tanti sogni del cassetto da realizzare. Purtroppo l’impatto è stato fatale, al momento non si conoscono altri dettagli sulla vicenda, quel che è certo è il dolore che rimane per una giovane vita spezzata. Martina era una ragazza semplice, solare, che amava i suoi amici, aveva molte passioni tra queste anche quella che le ha tolto la vita.