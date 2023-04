La notte scorsa un bambino di soli quattro mesi di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) è morto in ospedale dove era stato portato in seguito ad una brutta caduta in casa.

Di Marco Spartà

16 aprile 2023

Un bambino di appena quattro mesi di Barcellona Pozzo di Gotto è morto ieri notte all’ospedale di Messina, dove era stato trasportato in seguito ad una brutta caduta in casa: il piccolo avrebbe battuto la testa violentemente al suolo.

I medici non hanno potuto far nulla per salvarlo: a causare la morte sarebbe stata una emorragia cerebrale. Sul caso è stata aperta un’indagine che dovrà chiarire la dinamica dei fatti, pare che il bimbo inizialmente fosse stato portato in ospedale a Milazzo, ma era stato dimesso.

Barcellona Pozzo di Gotto, neonato cade in casa e muore in ospedale: indagini in corso

Aveva solo quattro mesi il bambino che la scorsa notte, tra sabato 15 e domenica 16 aprile, è morto al Policlinico di Messina per via delle lesioni riportate in una caduta.

Stando a quanto ricostruito, come riportano varie fonti locali e la redazione di Fanpage, in serata il piccolo si trovava nella sua abitazione di Barcellona Pozzo di Gotto, dove viveva con la famiglia, quando sarebbe improvvisamente scivolato mentre era tra le braccia di un parente battendo la testa sul pavimento. I genitori lo avevano soccorso e trasportato al nosocomio di Milazzo, ma i medici, dopo le visite del caso, lo avevano dimesso.

Tornato in casa, il neonato ha continuato a star male: da qui il trasferimento al Policlinico del capoluogo di provincia siciliano, dove i medici hanno provato in tutti i modi a salvargli la vita sottoponendolo anche ad un intervento chirurgico d’urgenza. Nulla da fare, poco dopo il ricovero, il suo cuore ha smesso di battere per sempre. Il decesso sarebbe sopraggiunto, scrive Fanpage, per emorragia cerebrale.

I carabinieri stanno ora indagando, coordinati dalla Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto, per stabilire la dinamica esatta della tragedia ed accertare eventuali responsabilità. Non è escluso che nelle prossime ore possa essere disposta l’autopsia sulla salma.