Un ragazzo di 31 anni è rimasto vittima di un incidente stradale nella mattinata di oggi a Cedarchis di Arta Terme, in provincia di Udine. Inutili i soccorsi.

Di Marco Spartà

16 aprile 2023

Schianto sulla ex provinciale: morto giovane automobilista

Incidente mortale nella mattinata di oggi a Cedarchis di Arta Terme, in provincia di Udine. Un ragazzo di 31 anni ha perso la vita dopo essersi schiantato in auto contro il guardrail mentre percorreva la ex provinciale 23.

Sul posto i soccorritori ed i vigili del fuoco che hanno estratto il 31enne dalle lamiere, ma era ormai troppo tardi: ai sanitari non è rimasto altro che constatarne il decesso. Troppo gravi le lesioni riportate nello schianto. Presenti anche i carabinieri per gli accertamenti.

Cedarchis, perde il controllo del mezzo e si schianta contro il guardrail: morto un 31enne

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

È Devis Guida, 31enne residente a Piedim, frazione del comune di Arta Terme, in provincia di Udine, la vittima dell’incidente stradale avvenuto questa mattina, domenica 16 aprile, lungo la ex provinciale 23 nel territorio della frazione Cedarchis.

Il 31enne era alla guida della sua auto quando, per cause ancora da accertare, riferisce la redazione de Il Gazzettino, ha perso il controllo del veicolo che, dopo aver sbandato, si è schiantato contro il guardrail a bordo della carreggiata.

Sul posto si sono precipitati i vigli del fuoco ed il personale medico del 118. I pompieri hanno lavorato a lungo per estrarre il giovane automobilista dall’abitacolo del veicolo ridotto ad un ammasso di lamiere. Una volta estratto, è stato affidato ai sanitari che hanno potuto solo dichiarare la morte, sopraggiunta per le gravi lesioni riportate. Sul luogo della tragedia, per un eventuale trasporto in ospedale, era stata inviata anche l’eliambulanza, poi ripartita vuota.

Intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Tolmezzo che hanno provveduto a tutti gli accertamenti ed i rilievi del caso. Da quanto appurato, riportano i colleghi de Il Gazzettino, si tratterebbe di un incidente autonomo che non avrebbe coinvolto altri mezzi. Rimane da capire cosa abbia provocato, però, la perdita di controllo dell’auto.