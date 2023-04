Una giovane di 18 anni è morta ed altri quattro ragazzi sono rimasti feriti in un incidente stradale sulla provinciale 160 a Monastero di Dronero (Cuneo).

16 aprile 2023

Incidente mortale sulla provinciale: la vittima una ragazza di 18 anni

Tre vetture si sono scontrate la scorsa notte lungo provinciale 160 a Monastero di Dronero, nel cuneese. Il bilancio del terrificante incidente è di un morto e quattro feriti, di cui uno grave. A perdere la vita una 18enne.

Ingente il numero di mezzi di soccorso intervenuti sul posto: i sanitari non hanno potuto far nulla per la ragazza. Gli altri quatto giovani sono stati, invece, trasportati in ospedale, dove ora si trovano ricoverati. Sul luogo dello schianto anche i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

Monastero di Dronero, scontro tra tre auto sulla Sp160: morta 18enne, feriti altri quattro ragazzi

Intorno alle 4 di questa notte, tra sabato 15 e domenica 16 aprile, un incidente stradale è costato la vita ad una ragazza. La tragedia è avvenuta lungo la provinciale 160 nel territorio di Monastero, frazione di Dronero (Cuneo).

La vittima, Elena Giorsetti, 18enne di Roccabruna, come riferisce il quotidiano La Stampa, si trovava a bordo di una vettura, scontratasi con altre due auto per cause ancora in fase di accertamento. Un impatto molto violento.

Dopo la segnalazione, sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco e diverse ambulanze del 118. I soccorritori hanno provato a rianimare la 18enne, ma non è stato possibile far nulla: alla fine è stato possibile solo appurarne la morte. Nello schianto sono rimasti feriti anche quattro ragazzi che sono stati trasportati in ospedale: due a Savigliano, mentre gli altri due a Cuneo. Uno verserebbe in gravi condizioni.

I carabinieri stanno cercando ora di capire come le tre auto siano entrate in collisione, la dinamica è ancora da chiarire. Stando ad una primissima ricostruzione, come appreso dai colleghi de La Stampa, pare che uno dei veicoli abbia sbandato finendo poi sulle altre due auto.