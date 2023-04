Dramma ieri mattina a San Nicolò di Spoleto, in provincia di Perugia, dove un uomo è stato trovato morto nel cortile della sua abitazione: si ipotizza un incidente domestico.

Di Marco Spartà

16 aprile 2023

Dramma in mattinata: uomo trovato morto nel cortile di casa

Un collega non lo aveva visto a lavoro ed ha deciso di andare a cercarlo in casa: qui, però, lo ha trovato riverso nel cortile. Questo il dramma avvenuto ieri mattina a San Nicolò di Spoleto, in provincia di Perugia, dove un 54enne è stato rinvenuto senza vita.

L’uomo sarebbe precipitato dal balcone della sua abitazione, al primo piano di uno stabile. Sul posto, dopo l’allarme del collega, sono arrivati i soccorsi e le forze dell’ordine. Da una prima ricostruzione, pare possa essersi trattato di un incidente domestico.

San Nicolò di Spoleto, 54enne precipita dal balcone e muore: ipotesi incidente domestico

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Un uomo di 54 anni è stato trovato privo di vita ieri mattina, sabato 15 aprile, riverso nel cortile della sua casa a San Nicolò, frazione di Spoleto, in provincia di Perugia.

L’allarme è scattato quando un collega si è recato presso l’abitazione del 54enne, preoccupato di non aver visto quest’ultimo presentarsi a lavoro e non ricevendo risposte al telefono. Una volta sul posto, riferisce La Nazione, l’uomo ha notato il collega al suolo ancora in pigiama. Tempestiva la chiamata al numero unico per le emergenze.

Presso l’appartamento sono arrivati gli operatori sanitari del 118 e le pattuglie dei carabinieri. Inutile l’intervento dell’equipe medica che non ha potuto fare altro che constatare il decesso del 54ennne, di cui non sono state rese note le generalità.

I militari dell’Arma hanno avviato le indagini accertando che la vittima sarebbe precipitata dal balcone del suo appartamento al primo piano piombando nel cortile e battendo violentemente la testa al suolo. Dai primi accertamenti, riferiscono i colleghi de La Nazione, l’ipotesi più probabile secondo gli inquirenti è quella di un incidente domestico. Non è escluso che la caduta possa essere stata provocata da un malore improvviso che avrebbe colto l’uomo mentre era in balcone.