Sono almeno sei i ragazzini uccisi ed altri venti feriti durante una sparatoria avvenuta ieri sera nel corso di una festa di compleanno a Dadeville (Usa).

Di Marco Spartà

16 aprile 2023

Orrore nella serata: sei morti e venti feriti in una sparatoria

Tragedia durante una festa di compleanno nella serata di ieri a Dadeville, in Alabama (Usa). Qualcuno avrebbe aperto il fuoco nel corso di un party, dove si trovavano tanti adolescenti: almeno sei ragazzini sono stati uccisi e altri venti sono rimasti feriti.

Presso la sala dove è avvenuta la sparatoria sono intervenuti diversi mezzi di soccorso e le forze dell’ordine. Ancora non si conoscono i dettagli di quanto accaduto su cui sta indagando la polizia: non è chiaro, difatti, chi abbia aperto il fuoco e se sia stata arrestato.

Dadeville, sparatoria durante un compleanno: uccisi almeno sei adolescenti, altri 20 feriti

Almeno sei ragazzini morti ed altri venti feriti. È il bilancio della sparatoria consumatasi nella tarda serata di ieri, sabato 15 aprile, in uno studio di danza a Dadeville, cittadina dell’Alabama, negli Stati Uniti.

Secondo le primissime informazioni, riportate dai media locali e dalla redazione del Daily Mail, all’interno della sala era in corso una festa di compleanno di un ragazzino che stava festeggiando il suo sedicesimo compleanno. Durante i festeggiamenti, qualcuno avrebbe aperto improvvisamente il fuoco colpendo numerosi partecipanti.

Lanciato l’allarme, presso la sala si sono precipitati diversi mezzi di soccorso e le volanti della polizia. Per alcuni adolescenti, almeno sei, non c’è stato nulla da fare, mentre almeno altri venti sono stati trasportati d’urgenza negli ospedali della zona, dove si trovano ricoverati. Non è chiaro quali siano le loro condizioni.

La polizia e le autorità locali hanno transennato l’area ed avviato subito le indagini sul caso. Al momento non sono stati diffusi dettagli sulla tragedia e non è chiaro se gli agenti abbiano individuato o arrestato il responsabile. Dettagli che dovrebbero essere rivelati nelle prossime ore, quando scrive il Daily Mail, è stata annunciata una conferenza stampa da parte degli investigatori.