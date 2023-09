Alberto Angela agli esordi? Le immagini mai viste che imbarazzano e fanno sorridere

Prima di divenire un conduttore di grande successo, Alberto Angela ha esordito in un programma poco noto. Le immagini sono molto simpatiche

Figlio d’arte e bravissimo nel saper interpretare il ruolo che fu del padre, oggi è divenuto anche un sex symbol molto apprezzato da parte del mondo femminile. I suoi modi di fare e la sua profonda conoscenza delle varie tematiche esistenti al mondo, fanno di lui un personaggio molto apprezzato da parte dei telespettatori. Oggi, siamo abituati a vedere il suo aspetto molto spesso e fare un passo indietro, guardandolo nel periodo degli esordi, non può che far sorridere.

La notorietà di Alberto Angela è, ormai, più che affermata, ma anche lui, pur essendo il figlio di Piero Angela, è dovuto partire dal basso. Lo ha fatto iniziando a condurre un programma che si chiamava Albatros e che veniva trasmesso sul canale Telemontecarlo. La trasmissione era composta da 12 puntate riguardanti la divulgazione scientifica, settore in cui i due parenti si sono sempre cimentati durante i loro anni passati in tv.

Alberto è un classe 1962, nato a Parigi l’8 aprile di quell’anno, mentre i suoi esordi sono da attestarsi al 1989, quando apparve in un documentario sulla Rai chiamato Una giornata di 2 milioni di anni fa. Solo l’anno dopo approdò ad Albatros, dove ne divenne il conduttore; ma rivedere i suoi primi passi non può che far sorridere un po’, dato che lì aveva appena 27 anni, mentre oggi ne possiede 61.

Le scene imbarazzanti in tv

I video relativi agli esordi in tv effettuati da parte di Alberto Angela si possono rintracciare molto facilmente in rete. In particolare, si può notare la differenza nel modo di porsi di fronte alle telecamere, visto che oggi riesce a padroneggiare senza alcun tipo d’imbarazzo ogni tipo di situazione.

In occasione delle puntate di Albatros, invece, appare un po’ imbarazzato, anche se sembra sapere sin da subito il fatto suo. In effetti, la sua conoscenza e il suo modo di porsi ai telespettatori sono apparsi immediatamente adatti al tipo di attività che tutt’ora svolge.

Sembrano lontani gli anni passati dal suo grandissimo successo in tv, dovuto all’idea di scrivere un programma da solo, Ulisse – il piacere della scoperta. Invece, ne sono passati appena 11 di anni dagli esordi a quel 25 novembre del 2000 quando il suo programma andò in onda per la prima volta.