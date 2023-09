Famiglie con nuovi nati, arriva il messaggio dell’INPS: come ottenere l’Assegno Unico

L’Istituto le ha battezzate “comunicazioni proattive” e servono a notificare il diritto all’Assegno Unico per i nuovi nati: scopriamo di cosa si tratta.

Attività proattive: ovvero servizi dedicati ai cittadini che prevedono l’invio di comunicazioni relative ai diritti di gui godono prima che giunga da loro stessi – ed eventualmente – alcun tipo di domanda a riguardo. Se la definizione può non risultare chiarissima, facciamo un esempio concreto (che è anche l’oggetto del nostro articolo): alla nascita di una figlia o di un figlio, l’INPS comunica alla famiglia il diritto di richiedere l’Assegno Unico.

Dunque non è più la famiglia a doversi informare per scoprire gli eventuali diritti di agevolazioni, bonus e sostegni economici di cui possono usufruire e, a seguito di ciò, inviare la domanda – per rimanere nell’esempio – all’INPS. Bensì, tramite l’attività proattiva svolta dall’Istituto, avviene il contrario: è l’INPS ad inviare un messaggio informativo tramite posta elettronica che comunica il diritto di cui possono avvantaggiarsi e le modalità per ottenerlo.

E proprio da questo mese di Settembre, gli utenti INPS che hanno esplicitamente espresso il consenso di ricevere comunicazioni proattive da parte dell’Istituto, in caso di nascita di una figlia o di un figlio cominceranno a ricevere le e-mail informative con l’invito ad avanzare la domanda di ottenimento dell’Assegno Unico. E per chi invece il consenso non lo ha espresso?

Come dare all’INPS il consenso di ricezione delle comunicazioni proattive

Il nuovo paradigma di proattività promosso dall’INPS ha lo scopo di “soddisfare rapidamente le esigenze del cittadino, anche prima che venga presentata una richiesta puntuale di prestazione” in merito a specifici provvedimenti, come ha dichiarato l’Istituto. L’attività è stata promossa in seno al Piano Strategico Digitale 2022-2025, che intende ottimizzare ed accelerare i processi di semplificazione e digitalizzazione, snellendo la burocrazia.

Le attività di proattività promosse vengono effettuate nel pieno rispetto della normativa vigente sulla privacy e sul trattamento dei dati personali: per questo motivo, senza aver espresso il proprio consenso informato, non è possibile ricevere alcuna comunicazione proattiva da parte dell’Istituto. Come dare dunque il proprio consenso se invece si desidera beneficiare dei nuovi servizi proattivi dell’INPS?

Ebbene, l’utente potrà dare il proprio consenso accedendo all’area riservata MY INPS del sito web instituzionale dell’Istituto e visitando la sezione “Vai ai tuoi consensi”. All’interno di questa sezione, quindi, basterà cliccare sulla voce “Adesione ai servizi proattivi” ed infine cliccare su “Acconsento”. Per maggiori informazioni e dettagli, è consigliabile visitare il sito web dell’INPS.